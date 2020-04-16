Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Среди дипломатического персонала Азербайджана за рубежом не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что дипломатические представительства работают в усиленном режиме, и оказывают гражданам необходимые консульские услуги.

Хикмет Гаджиев отметил, что для возвращения в страну граждан, находящихся за границей будут предприняты все необходимые шаги. Обращения будут приниматься в течение пяти дней после того, как заработает портал «Еду домой»

«Затем деятельность портала будет приостановлена на пять дней, обратившиеся граждане в порядке очередности будут возвращены в страну», - отметил Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что в рамках данных мер еженедельно планируется возвращение в страну около 200-400 граждан Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)