Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с актом солидарности Грузии с Азербайджаном, в ходе которого телебашня в Тбилиси была подсвечена цветами азербайджанского флага.
Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний - лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!"
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)
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