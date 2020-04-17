БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял отчет о муниципалитетах, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, представил на заседании парламента сегодня замминистра юстиции Вилаят Захиров.

По его словам, в 2019 году в минюст поступили 80 261 муниципальный акт (на 11% больше, чем в 2018 году) для рассмотрения в порядке административного контроля, в том числе минюст Нахчыванской АР провел юридическую экспертизу 1796 актов.

В результате 77 427 актов (96,6%) были объявлены соответствующими законодательству, сказал Захиров.