Парламент Азербайджана принял отчет о муниципалитетах
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял отчет о муниципалитетах, сообщает в пятницу Trend.
Отметим, что годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, представил на заседании парламента сегодня замминистра юстиции Вилаят Захиров.
По его словам, в 2019 году в минюст поступили 80 261 муниципальный акт (на 11% больше, чем в 2018 году) для рассмотрения в порядке административного контроля, в том числе минюст Нахчыванской АР провел юридическую экспертизу 1796 актов.
В результате 77 427 актов (96,6%) были объявлены соответствующими законодательству, сказал Захиров.
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