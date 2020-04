Президент WEF: Профессиональная журналистика играет жизненно важную роль в борьбе с эпидемией "фейк ньюс"

БАКУ /Trend/ - Профессиональная журналистика помогает миру в борьбе против еще одного "вируса", кроме COVID-19, который распространяется сегодня - это т.н. "фейк ньюс", порождающие беспокойство и замешательство, и подрывающие доверие общественности к информации, которую она получает в это неспокойное время.



Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал Уоррен Фернандес, главный редактор The Straits Times (Сингапур) и президент Международного форума редакторов (World Editors Forum) Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA), ассоциированными членами которой являются АМИ Trend и Azernews.



Он отмечает, что по мере того, как коронавирус продолжает неумолимо распространяться по всему миру, заражая миллионы человек и убивая десятки тысяч, новости о закрытии городов на карантин, социальной cамоизоляции и переполненных больницах попадают в ТОП самых читаемых практически везде.



По словам Фернандеса, на фоне большого количества информации профессиональные редакции предоставляют правдивый контент. Они также помогают сообществам в борьбе против еще одного "вируса", который находится на пике распространения – т.н. "фейк ньюс".



Некоторые журналисты заболели коронавирусом, находясь на работе. Ряду редакций пришлось спешно переводить рабочие процессы на удаленный режим. Некоторые из них могут быть не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства или даже выплатить зарплату сотрудникам в предстоящие месяцы, говорит он.



Фернандес отмечает, что, по данным недавнего опроса, объем рекламы сокращается на 30-80 процентов. Доходы от мероприятий СМИ, нового и растущего источника средств, также сократились, поскольку приняты меры по социальной изоляции. Также многие редакции сделали доступ к контенту о пандемии свободным, что ограничивает их возможности по увеличению доходов от подписки: «Результат этого ироничен и трагичен: в то время, как аудитория все чаще обращается к авторитетным СМИ, редакции видят, что их финансирование урезано, а иногда даже приостановлено».



По его словам, в то время, когда люди больше всего нуждаются в правдивой информации, работа многих редакций все более усложняется, им становится все труднее выполнять свой профессиональный долг. Это привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о грядущей «инфодемии», в ходе которой распространяемая дезинформация подрывает доверие общественности в решающий момент.



Фернандес считает, что для предотвращения закрытия новостных редакций необходимо будет разработать новые бизнес-модели по обеспечению устойчивой работы средств массовой информации в течение длительного времени: «Сейчас проводятся различные эксперименты. В то время как некоторые крупные игроки, такие как New York Times и Financial Times, увеличивают доходы от подписки читателей, другие были куплены бизнесменами, которые обеспечили агентства финансовой поддержкой, вкладывая средства в журналистику и технологии".



При этом он отмечает, что остается неясным, какая из этих моделей работает лучше всего: "И, возможно, вряд ли найдется одна модель, которая работает для всех, учитывая очень разную политическую ситуацию и культуру в странах, где действует конкретное новостное агентство. Ясно одно: хотя пандемия коронавируса и началась как кризис общественного здравоохранения, в ближайшие месяцы она может повлечь за собой тяжелые экономические, социальные и политические последствия. Людям необходимо будет понять, что происходит вокруг них, а также найти способ двигаться дальше. Для этого понадобятся новостные структуры, которые заслуживают доверия».