Утверждено приложение к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Сербии

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Приложения 1 к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Сербии", подписанному в Белграде 23 января 2020 года.

Министерству экономики Азербайджана поручено после вступления в силу Приложения 1 обеспечить выполнение его положений.

МИД поручено отправить правительству Сербии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Приложения 1 в силу.