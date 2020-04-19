Ильхам Мамедов: В период мирового кризиса в Азербайджане осуществляются серьезные меры по обеспечению социального благосостояния населения

БАКУ/Trend/ - В период мирового кризиса в Азербайджане осуществляются серьезные меры по экономическому развитию, защите социального благосостояния населения. Все возможности государства направлены на защиту наших людей от коронавируса и решение социальных проблем.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов.

По словам депутата, 17 апреля, Президент Ильхам Алиев на заседании с участием министров Сахиля Бабаева и Микаила Джаббарова заявил, что новый социальный пакет будет реализован.

"На начальном этапе ожидалось, что 200 тысяч человек получат от государства выплаты в размере 190 манатов, но теперь эта цифра достигнет 600 тысяч человек. В то же время эти меры обеспечат сохранение средней месячной зарплаты 910 тысяч человек, работающих в государственном секторе, и 680 тысячам в частном секторе. Кроме того, пенсии, пособия и стипендии, охватывающие 2,3 миллиона человек, были выплачены досрочно, чтобы наши люди не пострадали.

Еще один важный шаг в рамках социальных мероприятий - создание оплачиваемых общественных рабочих мест. Если раньше предполагалось создание 50 тысяч подобных рабочих мест, то Президент Ильхам Алиев дал поручение о доведении этой цифры до 90 тысяч. Один из важнейших моментов заключается в том, что все эти меры осуществляются за счет собственных возможностей Азербайджана, что является показателем экономической мощи нашей страны", - добавил он.

По его словам, эти меры высоко ценятся обществом, народом.

"Люди из всех регионов Азербайджана выражают благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за принятые меры и заботу о наших гражданах. Все это является еще одним ярким примером единства людей.

Я верю, что вместе мы с достоинством справимся с этой проблемой", - подытожил депутат.