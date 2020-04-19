Асим Моллазаде: Меры социальной поддержки, осуществляемые в Азербайджане, носят образцовый характер

БАКУ/Trend/ - Масштабные мероприятия, проводимые в целях снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии в Азербайджане на население, в том числе на предпринимателей, можно расценивать как необходимые и решительные шаги. Меры социальной поддержки, осуществляемые в Азербайджане, носят образцовый характер.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, среди этих мер особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия населения. В плане мероприятий, утвержденном распоряжением главы государства от 19 марта 2020 года, отражены 10 мероприятий по четырем направлениям для поддержки занятости и социального благополучия.

"Реализация этих мер непосредственно демонстрирует, что Азербайджанское государство находится рядом с каждым гражданином. Государство занимается как охраной здоровья населения, так и социальной защитой. Меры, предпринимаемые для снижения негативных последствий пандемии, еще раз подтверждают гуманистическую сущность нашего государства, в центре политики которого стоит гражданин Азербайджана", - отметил он.

По словам Моллазаде, проведена целенаправленная работа по сохранению рабочих мест и зарплат работников государственного и частного секторов. Для недопущения необоснованных сокращений всем государственным структурам было дано соответствующее поручение. "Государство оказывает финансовую поддержку наемным работникам и индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, пострадавших от коронавирусной пандемии. Для выплаты определенной части заработной платы 300 тысячам наемных работников, задействованных в различных областях экономики, затронутых пандемией, предусматривается оказание государственной финансовой поддержки предпринимателям в размере 215 миллионов манатов. Также государством планируется оказать финансовую поддержку 300 тысячам индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии COVID-19, в размере 80 миллионов манатов", - добавил депутат.

"В целом, меры, предпринятые для устранения последствий пандемии, очень широки. В результате последнего поручения Президента Ильхама Алиева, сфера охвата этой программы еще более расширилась, больше людей получили социальную и финансовую поддержку. Все меры, предпринимаемые как для защиты здоровья населения, так и для устранения экономических потерь, защищают Азербайджан от серьезных последствий", - подытожил депутат.