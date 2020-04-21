Айдын Мирзазаде: В Азербайджане очень эффективная система назначения пособия безработным

Политика 21 апреля 2020 15:01 (UTC+04:00)
Айдын Мирзазаде: В Азербайджане очень эффективная система назначения пособия безработным

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева принимаются серьезные меры по решению социальных проблем и трудностей, с которыми столкнулись люди в связи с пандемией коронавируса.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что пандемия вынуждает к самоизоляции: «Оставаясь дома, все мы содействуем борьбе с этим заболеванием, охватившим весь мир. Тем не менее, следует учесть, что значительная часть населения работает в частном секторе, и пребывание дома лишает их дохода частично или полностью. Учитывая это, часть населения, работающая в государственном и частном секторах, по поручению главы государства, как и раньше, получают зарплату. Всего с обеспечением занятости сохранена заработная плата 1 млн 629 тыс. работников, в том числе, 810 тысяч – по государственному и 719 тысяч человек – по частному секторам».

Депутат добавил, что в стране разработаны и осуществляются очень серьезные программы по предотвращению негативного влияния пандемии коронавируса: «Первоначально общий пакет поддержки в связи с коронавирусом был предусмотрен в размере 2,5 млрд манатов. Однако на совещании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова глава государства заявил, что в связи с поручениями, данными им в связи с дополнительными мерами, эта сумма может превысить 3,5 млрд манатов».

Депутат подчеркнул, что для назначения безработным единовременного пособия в размере 190 манатов создана очень эффективная система: «Потом к ним были отнесены и те, кто не имеет трудовых договоров, а также их совершеннолетние дети, которые не работают. Программа, которая на первоначальном этапе предусматривалась для 200 тыс. человек, по указанию Президента, была распространена на 600 тыс. Кроме того, для финансирования платного обучения детей из малообеспеченных семей были выделены средства в размере 40 млн манатов, что предусматривает оплату обучения примерно 20 тысяч студентов».

Мирзазаде подчеркнул, что по указанию Президента вдвое увеличено число лиц, обеспеченных оплачиваемыми общественными рабочими местами:

«Число работающих на социальных работах было доведено до 90 тысяч. Президент Ильхам Алиев периодически широко обсуждает решение этих вопросов с правительством или отдельными его членами. По указанию главы государства Оперативный штаб при Кабмине ежедневно решает текущие вопросы, в том числе, социальные: «Поэтому народ доверяет и поддерживает государство, уверен в нем. Количество инфицированных сокращается, и растет количество излеченных. Проводимые меры помогут повлечь за собой отмену карантина и возвращение к нормальной жизни».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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