Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - 21 апреля министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Дискуссии между сторонами продолжались более полутора часов.

Как передает Trend, в ходе встречи стороны обсудили влияние глобальной пандемии COVID 19 и последние события в регионе.

В соответствии с совместным заявлением, принятым сторонами в Женеве 30 января этого года, были рассмотрены следующие шаги в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что осуществление заранее запланированных гуманитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также встреча министров и визиты сопредседателей в регион были отложены. Также говорилось о том, что ведется соответствующая работа по подготовке этих мер.

Было отмечено, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.

Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основана на урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ.

Стороны договорились поддерживать контакты и возобновить переговоры как можно скорее.

Азербайджан требует активизации переговоров, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации в регионе нет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассматривают возможность продвижения мирного процесса без военных последствий.