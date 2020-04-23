Ереван обвиняет Москву во лжи?

БАКУ /Trend - Далекое от дипломатической этики последнее заявление министра иностранных дел Армении Мнацаканяна в ответ на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвано общим кризисом власти армянского премьера Пашиняна.

Это заявление по двум принципиальным моментам не соответствует общепринятым нормам международной дипломатии. Во-первых, Мнацаканян, выйдя за рамки дипломатической этики, полностью опровергает сказанное Лавровым и фактически выставляет лжецом министра иностранных дел своего ближайшего союзника – России. Этим он подрывает ее авторитет не только как ведущей страны среди стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но и в целом на международной арене. Во-вторых, благодаря личному участию главы МИД РФ Сергея Лаврова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и других международных организаций за долгие годы совместно с МИД Азербайджана и МИД Армении на основе принципов международного права уже была выработана «дорожная карта» урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которую также одобрили ведущие страны мира. Обратного пути нет и альтернативы наработанной «дорожной карте», вне зависимости от Мнацаканяна и Пашиняна или от того, кто будет сидеть в Ереване, в будущем нет. Опровергая слова Лаврова - «есть Мадридские принципы, есть документы, которые готовились Россией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ», которые подразумевают «продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода», он фактически пытается разрушить всю архитектуру мирного процесса в регионе. Не остановившись на этом, Мнацаканян говорит, что "для Армении неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее "территориальные уступки" Азербайджану". Он приплюсовывает свои выдуманные и двусмысленные формулировки: "Выражение принципа самоопределения означает уточнение статуса, право на свободное волеизъявление без ограничений". Имеющий ненасытный аппетит Мнацаканян не может обойтись захватом оккупированных территорий Азербайджана: "Мы говорим о наших подходах, где приоритетом является фактор безопасности. Территории, о которых идет речь в заявлении Лаврова, кроме прочего, являются зоной безопасности". По логике Мнацаканяна, Ереван настолько силен, что вправе захватывать у соседей любую территорию,с которой "она может быть обстреляна". Так, по периметру Армении на расстоянии досягаемости ракет 300 км, Ереван может не только объявить Грузию, Азербайджан, север Ирана и весь восток Турции «зоной безопасности», но и требовать присоединения этих территорий. Не менее интересным является отсутствие реакции армянского министра иностранных дел на сказанное Лавровым о том, что на первом этапе предусматривается решение наиболее актуальных проблем и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций в Армению. Выясняется, что эта тема не интересует команду Пашиняна, поэтому меньше всего они должны кричать о якобы имеющейся блокаде Армении.

В целом нужно отметить, что тон заявлений Мнацаканяна является показателем временного характера пашиняновской команды в Ереване. Его заявления нацелены не только на подрыв переговоров по Карабаху, но и двусторонних отношений Армении с Россией, а также с другими странами. Наспех подготовленное, нервное и необдуманное выступление министра иностранных дел Армении можно рассматривать как предвестник предстоящих перемен в Ереване. Очевидно, что в условиях шаткой внутриполитической ситуации Пашинян в своем стремлении удержаться у власти был вынужден «уличить союзника во лжи» в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это притом, что «дорожная карта» есть, она обсуждается, что и подтвердил глава МИД России Лавров.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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