Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий

Политика 23 апреля 2020 18:12 (UTC+04:00)
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий

БАКУ /Trend/ - Заявления, сделанные руководством Армении и министерством иностранных дел этой страны с позиции захватчика, уклонение от буквы договоренностей по мирному урегулированию карабахского конфликта недвусмысленно говорят о целях противной стороны, и, безусловно дают основание Азербайджану воспользоваться правом на освобождение своей земли военным путем.

Об этом в интервью Trend сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"В то же время Азербайджанское государство заявляет, что в переговорном процессе является сторонником мирного решения конфликта на правовой основе. С этой точки зрения считаю, что непрекращающиеся попытки руководства Армении с помощью различных уловок уклониться от этого процесса не оставляют Азербайджану иного выхода. Напомню еще один важный фактор - Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял свою решительную позицию с ряда высоких международных трибун. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в Валдайском клубе, проведенном с участием глав государств СНГ, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и Азербайджан никогда не смирится с захватнической политикой. Неспроста заявление главы государства "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак" и сегодня серьезно беспокоит захватнические военно-политические круги Армении. Думаю, такими нескладными заявлениями они пытаются утаить свои страхи от народа. В целом армянская сторона, отвергающая стол переговоров, обречена осознать, что такое поведение ничего хорошего не сулит ни этому государству, ни армянскому народу", - отметил генерал-полковник.

Отвечая на вопрос, насколько заинтересован армянский народ в продолжении конфликта, и можно ли рассматривать пресловутое мнение армянской власти в единой плоскости с мнением народа, помощник Президента Азербайджана сказал, что он так не считает.

"Простой армянский народ не разделяет интересы сменяющих друг друга различными путями властей. История и документы доказывают, что основа конфликта была заложена представителями зарубежного армянского лобби, а также выступающей с позиций ультра-националистических, террористических интересов представителей "Дашнакцютюн". То есть, простой армянский народ не участвовал в составлении этого коварного плана. Мы неоднократно были очевидцами того, как народ громогласно протестует против войны, как матери молодых парней, отправляемых служить в Карабах и погибающих там, требуют положить конец конфликту. Неспроста комментируя это, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что если армянский солдат не хочет умирать в Карабахе, пусть руководство Армении положит конец захватнической политике и покинет наши земли", - подчеркнул Магеррам Алиев.

Заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента добавил, что Азербайджан, обладающий сильной армией, его Вооруженные силы, имеющие самые современные военно-промышленные возможности, занимают высокие позиции в различных армейских рейтингах и опросах.

"Поэтому считаю, что если Азербайджан садится за стол переговоров, то учитывается фактор военной силы, военной мощи. Собственно, факты отражают эти реалии. К примеру, сегодня каждый, начиная от военно-политических кругов Армении до простого гражданина, знает и понимает, что апрельские успехи Азербайджана в 2016 году, а также победа в Гюннуте в 2018 году могут иметь продолжение, и тогда знамя победы может развеваться над всеми оккупированными территориями. Поэтому армяне могут считать, что, делая нелепые, скудоумные заявления, смогут выйти сухими из воды, но очевидно, что в корне ошибаются. Могучие Вооруженные силы Азербайджана располагают основательными позициями не только в регионе, но и в деле обеспечения, сохранения международной безопасности. Уже много лет азербайджанские военнослужащие занимают первые места как в рамках учений НАТО, так и в крупномасштабных военных учениях, проводимых в разных странах, а также в вопросах борьбы с международным терроризмом".

Генерал-полковник Магеррам Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ ждет приказа Верховного главнокомандующего, и всегда демонстрирует готовность мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий: "Это неоспоримо справедливый голос нашего государства и народа, поэтому агрессорам следует помнить, что у Азербайджана кроме сильной дипломатии есть еще и фактор военной риторики. То есть, в отличие от абсурдных, рассчитанных на публику дешевых мнений военно-политического руководства Армении, заявления руководства Азербайджана подкрепляются практическими действиями".

Помощник Президента Азербайджана, комментируя беспомощность Армении перед пандемией короновируса сказал: "Армянское государство, многие годы изолированное от региональных и международных проектов, параллельно подвергается могучим ударам пандемии коронавируса. Я бы сказал, что в то время, как весь мир борется с COVID-19, и даже ведущие страны переживают различные кризисы, пресловутое поведение Армении-захватчика, в отсутствие какой-либо военной, социальной и экономической поддержки, в надежде на неведомое "чудо", оставляет впечатление легкомыслия. Лучше бы вместо несерьезных заявлений армянское руководство принимало меры по предотвращению коронавирусного заражения в воинских частях. Потому что как пишет армянская пресса, в армейских рядах страны-агрессора достаточно случаев инфицирования, то есть, это неопровержимый факт. После реалий пандемии коронавируса COVID-19 в мире меняются политические и экономический устои и возможности, так что страна-захватчик просто обречена это осознать. Если они хотят, чтобы государство осталось в живых, стояло на ногах, следует избегать бесполезных заявлений, соблюдать договоренности по разрешению конфликта. Если в армии одной страны вспышка вируса, то о каком преимуществе этой армии можно говорить? Поэтому считаю, что у Армении вообще нет выхода - или они должны смириться с соответствующим вариантом решения конфликта, либо, отказавшись от этого, размышлять об участи, которая приведет к тяжелым последствиям. Считаю, что военно-политические и дипломатические круги Армении должны пересмотреть указанные факты, проанализировать их и продемонстрировать здравый рассудок. В противном случае доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего в короткое время повергнет врага, и трехцветный азербайджанский флаг будет развеваться над освобожденными территориями. В реальности этого ни у кого сомнений быть не должно".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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