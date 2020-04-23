МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта, смехотворно

БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении о том, что страна с 2018 года не ведет переговоры, основанные на поэтапном урегулировании конфликта, смехотворно, даже если принять во внимание, что сделано оно, чтобы успокоить местную общественность. Было бы правильнее, если бы МИД Армении в правдиво информировал население своей страны о процессе мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана.