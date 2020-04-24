В прифронтовой зоне состоялась церемония заступления на боевое дежурство подразделений ВС Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В одной из воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, состоялась церемония заступления на боевое дежурство подразделений Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.
Был исполнен государственный гимн Азербайджана.
Выступая со вступительной речью на церемонии, командир воинской части поздравил подразделения, заступающие на боевое дежурство, дал соответствующие рекомендации и указания.
Затем наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены почетные грамоты и ценные подарки.
Заступающие на боевое дежурство военнослужащие пообещали нести образцовую службу и быть беспощадными к врагу.
По завершении мероприятия подразделения были торжественно отправлены на боевые позиции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)