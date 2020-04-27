Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» на государственной границе Азербайджан – Российская Федерация.

В соответствии с распоряжением с целью расширения до 4 полос участка протяженностью 23,5 км автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» на государственной границе Азербайджан – Российская Федерация из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяются 30 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено учесть в распределении расходов государственных капиталовложений проекта государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для строительства автомобильной дороги, указанной в этом распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.