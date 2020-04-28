В действиях правительства Азербайджана виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход — зарубежные эксперты

БАКУ/Trend/ - Меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые правительством Азербайджана, можно считать чрезвычайно успешными.

Об этом сказал Trend политолог, основатель коммерческого научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Он считает, что меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые правительствами Азербайджана и Грузии, можно считать очень успешными: «Единственной проблемой для наших стран являются экономические вызовы. После пандемии мир ждёт продолжительный финансовый кризис. Возможно следующие год - два страны будут в основном заняты реанимацией своих экономик. Поэтому считаю, что именно финансовое положение будет главной заботой наших правительств. Однако, и Азербайджан и Грузия уже проходили через многие, гораздо более серьезные испытания и поэтому, думаю, мы сможем справиться и с последствиями пандемии».

По его словам, вследствие пандемии коронавируса мир осознал, что именно в таких случаях человечеству нужны технологии: «Искусственный интеллект развивался и до пандемии, однако коронавирус значительно ускорит этот процесс».

В свою очередь директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков отметил, что в действиях азербайджанского правительства виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход: «В Азербайджане комплексно решаются задачи, как социального характера, так и экономического. Также в Азербайджане мы наблюдаем довольно согласованные действия, это полная поддержка мероприятий проводимых руководством страны, со стороны населения. Впрочем, это не удивительно, потому что государством осуществляются большие затраты, чтобы стабилизировать экономику и поддержать людей в этот сложный период. Уверен, что правительство Азербайджана находится на верном пути».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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