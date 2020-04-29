Дружба Беларуси и Азербайджана позволяет осваивать новые направления сотрудничества - белорусский эксперт

БАКУ/Trend/ - Дружественные отношения Беларуси и Азербайджана создали потенциал для укрепления существующих связей двух стран и освоения новых направлений сотрудничества.

Об этом сказал Trend белорусский эксперт, председатель Союзного делового клуба "Авангард", руководитель пресс-службы Республиканской партии труда и справедливости (Беларусь) Александр Лукашок.

Развитие двухсторонних отношений Азербайджана и Беларуси эксперт видит в повышении уровня взаимодействия в различных сферах экономики двух стран, особенно в новых продуктивных направлениях: "Сегодня мы наблюдаем падение спроса на нефть и нефтепродукты, и непонятно, как долго продлится экономика низких цен. В экспорте Азербайджана большую часть занимают углеводороды. Беларусь является крупным переработчиком нефти. Потому единственный правильный план – это укреплять долгосрочные отношения с союзниками и дружественными странами, чтобы диверсифицировать экономику для увеличения доли несырьевых отраслей и повышения уровня импортозамещения".

По его словам, давние дружественные отношения руководителей двух стран и двух народов создают потенциал для укрепления существующих связей двух стран и освоения новых направлений сотрудничества: "Например, в части импортозамещения Азербайджану стоит повнимательнее рассмотреть возможность локализации производства продукции белорусского военно-промышленного комплекса. Азербайджан давно и успешно закупает в Беларуси модернизированные танки, зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение. В то же время изготовление металлоёмких элементов вооружения в Баку позволило бы открыть новую страницу в кооперации между странами. Интересно рассмотреть создание совместных предприятий, например, по изготовлению средств индивидуальной бронезащиты современного уровня. Также интересен успешный белорусский опыт организации производства большинства востребованных лекарственных препаратов и медтехники внутри республики по доступным ценам. Учитывая высокую долю импорта этих товаров в Азербайджане, социально-экономическая польза от создания их локального производства очевидна».

Эксперт также считает, что необходимо углублять производство высокотехнологичных товаров из продуктов переработки нефти: «Создание производственных линий по изготовлению товаров народного потребления из пластика, сельскохозяйственного инвентаря, игрушек, как показал белорусский опыт, прервало гегемонию китайских и европейских товаров и стимулировало развитие малого и среднего бизнеса. Инструментальные цеха белорусских машиностроительных и приборостроительных заводов ещё не разучились делать качественные штампы и пресс-формы для производства подобного рода товаров. Совместные проекты с участием белорусских компаний смогут обеспечить сырье и детали для развития химического производства в Азербайджане и, соответственно, сокращения импорта ряда товаров».

Александр Лукашок отметил ,что последовательные шаги по кооперации и взаимодействию Азербайджана и Беларуси помогут смягчить последствия глобальных шоков и создать фундамент взаимовыгодного сотрудничества в новых направлениях на последующие годы.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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