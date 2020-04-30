В отношении экс-главы ИВ Билясуварского района суд избрал меру пресечения в виде ареста
БАКУ /Trend/ - В отношении экс-главы ИВ Билясуварского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает в четверг Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрено представление в отношении экс-главы исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.
Согласно информации, представление было удовлетворено, и решение суда в отношении Гулиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля Махир Гулиев был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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