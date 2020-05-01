СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на СГБ.

В результате оперативно-следственных мероприятий были собраны материалы, которые дают основание подозревать, что посредством Ханлара Мамедова - первого заместителя главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева - была присвоена часть средств, выделенных для социальной помощи лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с введением режима особого карантина, а также в том, что под видом социальной помощи он поручил выделять и передавать ему часть из средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти. Кроме того, появились подозрения в том, что посредством Пехрана Шахбазова - помощника Махира Гулиева и других должностных лиц в его подчинении от должностных лиц местных органов исполнительной власти и других госорганов, а также граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в районе, под различными именами требовались и присваивались деньги.

Также была получена информация о том, что Махир Гулиев присваивал заработные платы, перечисляемые на карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ 29 апреля 2020 года, во время обыска, проведенного на основании решения суда в кабинете Махира Гулиева после получения очередной взятки, были выявлены и изъяты указанные данные денежные средства, различные документы и другие представляющие значение для дела вещественные доказательства.

Также появились основательные подозрения в том, что Гулиев обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы и благоустройство, вымогал взятки за документацию, необходимую для ведения гражданами строительных работ.

По уголовному делу, возбужденному СГБ против него за факты злоупотребления служебными полномочиями, неоднократное получение взяток, и присвоения чужих денежных средств, Махир Гулиев был привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время расследования продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)