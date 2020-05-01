Венецианская комиссия доказала несостоятельность позиции Армении в вопросе принципа нации на самоопределение - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Разъяснения Венецианской комиссии наглядно показывают несостоятельность призыва армянской стороны руководствоваться принципом нации на самоопределение.

Об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

Согласно его словам, Армения пытается всячески затянуть переговорный процесс по урегулированию Карабахского конфликта, периодически делая взаимоисключающие заявления, говоря о том, что Карабах это Армения или наоборот - самостоятельно действующий субъект, который и должен сам вести переговоры о своём статусе: «А когда начинает окончательно просматриваться проект первичных договорённостей, Ереван фактически обнуляет ситуацию, вступая в противоречия с посредниками Минской группы ОБСЕ, параллельно манипулируя мнением армянской общественности, которая начинает "бурлить" при упоминании уступок, и приводя это в качестве аргумента невозможности подписания и выполнения уже подготовленных документов».

Садыхов отметил, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, о документах, предполагающих поэтапное урегулирование карабахского конфликта, и в первую очередь о "Мадридских принципах", выдвинутых Минской группой ОБСЕ в 2007 году, предусматривающих освобождение оккупированных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха на первом этапе, вызвало негативную реакцию в Ереване: «Сразу же после этого выступления армянская общественность, журналисты, эксперты обвинили собственный МИД в полном провале внешней политики, а Зограбу Мнацаканяну пришлось опровергать высказывания российского коллеги. Глава МИД Армении на пресс-конференции заявил, что его страна не пойдёт на односторонние уступки, так как первоочередной задачей является безопасность, а территории, о которых упомянул Сергей Лавров - это пояс безопасности и оборонительные линии. Однако, руководитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал реальную ситуацию, озвучив ряд тем, обсуждаемых в процессе переговоров, длящихся уже многие годы. По мнению армянских экспертов, переговорный процесс, по крайней мере, за последние двенадцать лет, развивался по нежелательному для Армении сценарию. Начиная с момента презентации "Мадридских принципов", логика переговоров, в сухом остатке, была невыгодна для Армении. Зограб Мнацаканян упоминает 2014 и 2016 годы как последние, по его версии, когда поднимался вопрос поэтапного урегулирования. Таким образом, нынешнее армянское руководство хочет показать, что с момента прихода к власти весной 2018 года строго соблюдает интересы своей страны, в отличие от прежних руководителей. Действительно, после апрельских событий 2016 года, в результате которых азербайджанская армия вернула 2 тыс. гектаров собственной территории, подтолкнув к активизации посредников, и, как следствие, прошли переговоры между Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном, сначала в Вене, а затем 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, где были достигнуты конкретные договорённости о поэтапном урегулировании. При этом Россия выступала в роли гаранта этого соглашения. Речь шла об освобождении первых пяти районов и открытии границ Армении с Турцией и Азербайджаном. Действующий на тот момент президент Серж Саргсян взял на себя эти обязательства при посредничестве Владимира Путина, но последовал захват вооруженной группой "Сасна црер" 17 июля того же года здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, которое удерживалось в течение двух недель. Основным мотивом данных действий было желание привлечь максимальное внимание армянской общественности к карабахскому вопросу и помешать выполнению договорённостей, что и стало аргументом, предъявленным Кремлю, в качестве невозможности исполнения соглашений, так как это дестабилизирует внутреннюю обстановку в Армении. Тем не менее, подход азербайджанской и российской сторон не изменился, что подтвердил 6 июля 2018 года Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи со своим армянским коллегой в Москве заявив: "Россия выступает за укрепление стабильности на Южном Кавказе и ПОЭТАПНОЕ урегулирование нагорно-карабахского конфликта". Очевидно, что два высокопоставленных государственных должностных лица Российской Федерации, проговаривая один и тот же тезис, не могут вводить в заблуждение как общественность, так и коллег по переговорному процессу, поэтому лукавство последнего заявления Еревана не вызывает сомнений. Более того, это подтверждает заявление зятя экс-президента Сержа Саргсяна, бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, открыто заявившего: "Примите во внимание, что Вы, Никол Воваевич Пашинян, лично ответите за согласие на поэтапный план на тайных переговорах по Карабаху и предварительное согласие вернуть Азербайджану земли". Сергей Лавров, со своей стороны, также конкретизировал, говоря об обсуждении проекта, который в апреле 2019 года в Москве был представлен на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где активно обсуждались документы, предполагающие продвижение к урегулированию на основе именно поэтапного подхода. Глава российского МИДа акцентировал внимание на необходимости договориться в рамках заданных параметров и подписать необходимые документы, что станет важнейшим шагом в выполнении резолюций Совбеза ООН. "Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели МГ ОБСЕ", - заявил Сергей Лавров».

Армянские власти, как считает политолог, пользуются принципом конфиденциальности в переговорном процессе и не сообщают о реальном положении дел, ограничиваясь стандартными протокольными заявлениями, чтобы не расстраивать свою общественность: «Однако, посредники уже несколько раз заявляли, после окончания очередного раунда переговоров, о необходимости сторон готовить своё население к болезненным уступкам, не конкретизируя детали. У Азербайджана простая понятная позиция: как семь оккупированных районов, так и Нагорный Карабах являются неотъемлемой частью государства, что закреплено во всех международно-правовых актах, включая резолюции Совбеза ООН, о которых также упомянул министр иностранных дел РФ. Более того, поэтапный план не предполагает на первичном уровне рассмотрение статуса Карабаха, к нему планируется перейти позже, поэтому к необходимым уступкам должна готовить своих сограждан именно Армения. Понимая это, Ереван пытается фактически дезавуировать ранее достигнутый прогресс в переговорах, что уже начинает вызывать недовольство в Кремле».

Эксперт также подчеркнул разногласия в подходах: «Если российская сторона считает приемлемым первым шагом возвращение оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на открытие границ с параллельной демилитаризацией линии соприкосновения, то армянская сторона начинает заявлять о возможном подрыве безопасности, опять тормозя переговорный процесс. Что собой представляют данные оборонительные линии, можно было наблюдать четыре года назад, когда азербайджанская армия в течение часа "вскрыла" мифологизированную "линию Оганяна" и только из-за вмешательства России остановила своё продвижение. Однако, сейчас Ереван не хочет слушать и Москву, открыто и публично вступая в полемику, пытаясь показать свою независимость в принятии решений, хотя это выглядит странно, учитывая военную и финансовую поддержку России. Сей факт укладывается в логику охлаждения российско-армянских отношений в последнее время, включая как нежелание России снизить цену для Армении на газ, так и до сих пор не закрытые уголовные дела, обвиняющие дочернее предприятие РЖД Южно-Кавказскую железную дорогу в неуплате налогов. При чём ситуация настолько обострилась, что в конце прошлого года российской стороной было объявлено о возможном досрочном расторжении концессии по управлению армянской железнодорожной сетью, так как официальные власти фактически не дают компании нормально функционировать».

Анар Садыхов предположил, что возможно, Ереван всё сильнее начинает ощущать поддержку из Вашингтона, стремящегося создать проблемы Москве на постсоветском пространстве, параллельно готовя плацдарм для усиления давления на Тегеран: «Однако, надо понимать, что в руках стратегов Белого дома Армения представляет собой всего лишь пешку в большой геополитической игре, которой легко пожертвуют в угоду более значимых интересов. Армянский фактор активно использовали мировые державы, ещё начиная с конца XIX века, чтобы дестабилизировать Османскую империю. Интересны события столетней давности, когда президент США Вудро Вильсон предложил властям Армении вступить в войну с Турцией на стороне Антанты, обещая помощь вооружением, обмундированием, продовольствием, а после победы включить в состав Армении все так называемые "исторические армянские земли". В результате, во время боевых действий армянская армия, отступавшая под натиском вооружённых сил Турции при военной и дипломатической поддержке со стороны Советской России, так и не получила какой-либо помощи ни от Великобритании с Францией, ни от США, несмотря на отчаянные призывы. В конечном итоге турецко-армянская война 1920 года закончилась сокрушительным поражением Армении и потерей значительных территорий. Можно провести и современные параллели с курдами, которым, с одной стороны, оказывают поддержку США, но, с другой стороны, создать собственное государство не дают, даже настоятельно рекомендуют этого не делать, как было во время референдума в "Иракском Курдистане" в сентябре 2017 года. В определённый момент их фактически бросили в Сирии и очевидно, что из-за курдов Белый дом не собираются портить отношения с Турцией. Нынешнее руководство Армении, видимо, считает свою ситуацию уникальной, подталкиваемое иностранными спонсорами, в частности Фондом Сороса и зарубежной диаспорой, считающей, что пора сделать разворот в сторону Запада. В сухом остатке, Ереван потеряет поддержку Москвы, отношения с Тегераном, приобретёт сомнительное тактическое сотрудничество с Вашингтоном, которое будет носить, в большей степени, односторонний проамериканский характер. Как следствие, на Армению усилится региональное давление, и скромные возможности армянской экономики станут ещё более ограниченными, за счёт сокращения связей с российской и иранской».

Говоря о праве нации на самоопределение, к которому апеллирует Ереван, как к одному из приоритетных принципов, политолог отметил, что ещё в 1999 году Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году и заседающий в Венеции) изучила данный вопрос с точки зрения конституционного права: «Комиссия не нашла в текстах конституций государств положений, предусматривающих отделение части территории страны. Напротив, многие конституции это запрещают, защищая неделимость государства, национальное единство и территориальную целостность. Некоторые конституции оставляют возможность для отделения посредством конституционных поправок, но они должны приниматься на центральном (федеральном) уровне, а не произвольно провозглашаться отдельно взятыми автономиями. С другой стороны, термин "самоопределение" в текстах конституций может означать деколонизацию, то есть независимость уже сложившегося государства и, наконец, "внутреннее" самоопределение - право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах неделимой страны. По мнению Венецианской комиссии, в настоящее время самоопределение следует понимать, главным образом, как внутренний аспект, в рамках существующих границ, а не как внешний, через отделение того или иного субъекта (области) от остального государства.4 октября 2011 года на заседании ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция № 1832, согласно которой право этнических меньшинств на самоопределение не предусматривает автоматической возможности отделения. В первую очередь, речь идёт о защите прав меньшинств, обозначенных в Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и в резолюции Ассамблеи № 1334 от 2003 года о положительном опыте автономных регионов как стимула для разрешения конфликтов в Европе. Венецианская комиссия настоятельно призывает страны, входящие в Совет Европы (47 государств), воздерживаться от "признания и поддержки властей, незаконно отделившихся территорий, в том числе, поддержанных иностранными военными интервенциями". Данные разъяснения статусной международной организации наглядно показывают несостоятельность призыва армянской стороны руководствоваться принципом нации на самоопределение, так как приоритет отдаётся территориальной целостности государства и его нормативно-правовым актам, включая основной закон страны - Конституцию, регламентирующий этот вопрос».

Возвращаясь к словесному демаршу министра Зограба Мнацаканяна, эксперт резюмировал, что нет пакетного решения карабахского конфликта, на котором так настаивает Армения и это прекрасно понимают посредники, призывающие Ереван занять более конструктивную позицию: «Более того, это осознаёт и сама армянская сторона, проводя многочисленные и многочасовые переговоры с азербайджанскими представителями, но после их окончания делает совсем иные заявления, чтобы, с одной стороны, успокоить свою общественность, с другой создавать противоречивый фон вокруг переговоров. Их конечная цель - максимально возможное затягивание диалога и сохранение существующего статус-кво. Данный деструктивный подход не только тормозит переговорный процесс, но и начинает вызывать всё большее непонимание и недовольство у посредников, активизировавших в последнее время свои усилия, что только негативно характеризует Армению в глазах мирового сообщества».

Автор: Гусейн Сафаров

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