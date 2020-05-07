Сахиба Гафарова: Вклад Азербайджана в Победу в Великой отечественной войне трудно переоценить (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вклад Азербайджана в Победу в Великой отечественной войне трудно переоценить.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе видеоконференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне и организованной комитетом по Международным вопросам Совета федерации Федерального собрания России, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Поблагодарив за приглашение принять участие в этой видеоконференции, спикер подчеркнула важность ее проведения по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне: "В эти дни мы отмечаем знаменательную и важнейшую для всех нас историческую дату –День Победы. Мы с благодарностью и болью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в этой войне за свободу своей страны. Вклад моей страны, Азербайджана в этой Победе трудно переоценить. Вспоминаются слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который в одном из своих выступлений особо подчеркнул: «История и сегодня должна знать о том, что заслуги, деятельность и роль Азербайджана во Второй мировой войне были очень велики".

По ее словам, Азербайджан, по праву считавшийся главным поставщиком топлива в Советском Союзе, превратился в один из мощнейших арсеналов Красной армии.

"В годы войны Азербайджан поставил фронту 75 миллионов тонн нефти, что сыграло большую роль в достижении Великой Победы. Думается, что особую роль в разгроме немецко-фашистских полчищ сыграли азербайджанские национальные дивизии: 77-я при освобождении Польши и Чехословакии, 223-я – при освобождении Югославии, а знаменитая 416-я Таганрогская азербайджанская национальная дивизия прошла славный путь от Кавказа до Берлина.

Необходимо также отметить, что более 130 представителей Азербайджана были удостоены самого высокого звания – звания Героя Советского Союза. 30 человек были награждены орденом «Славы» всех трех степеней, а 170 тысяч человек - различными орденами и медалями. Эти статистические показатели подтверждают героизм азербайджанского народа. Большую самоотверженность проявили и трудящиеся Азербайджана. Во время войны в тылу, на промышленных предприятиях Азербайджана производилось 130 видов оружия и боеприпасов, что также сыграло важную роль в достижении нашей Победы", - отметила Сахиба Гафарова.

По словам спикера Милли Меджлиса, предпринимаемые сегодня попытки отрицания роли СССР в разгроме гитлеровских войск недопустимы.

"Уважаемые коллеги, к сожалению, в последнее время мы являемся свидетелями того, что некоторые силы пытаются отрицать роль Советского Союза в разгроме гитлеровских войск во время Второй Мировой Войны. Это неприемлемо и недопустимо. Я глубоко уверена, что мы - политики, да и вся мировая общественность должны быть непреклонны в отстаивании истины. Сегодня справедливую озабоченность также вызывает и усиление неофашистских тенденций. Ведь нам казалось, что с фашистской идеологией уже покончено и впредь это никогда не повторится. Но, к сожалению, мы видим, что наряду с искажением истории идет также процесс героизации фашизма и его пособников. Не может не тревожить тот факт, что, например, в Республике Армения, был воздвигнут памятник нацисту Гарегину Нжде как национальному герою. Мы считаем, что нельзя проявлять терпимость к подобным явлениям, так как фашизм осужден всем человечеством", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что забота о ветеранах Второй мировой войны является приоритетом государственной политики Азербайджана.

"Мы глубоко уверены, что нестирающиеся из памяти мужество и отвага воинов, прошедших славный боевой путь в этой войне, должны служить истинным примером патриотизма для молодого поколения. Хотелось бы отметить, что в нашей стране внимание к ветеранам Второй мировой войны и всесторонняя забота о них является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. Об этом свидетельствуют многочисленные распоряжения, подписанные Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, об увеличении заботы о ветеранах войны и усиление их социальной защиты. Хочу отметить, что недавно Милли Меджлисом Азербайджанской Республики был принят закон об учреждении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне. Уважаемые коллеги! В заключение своего выступления, я хотела бы поздравить всех присутствующих с приближающимся праздником – Днем Великой Победы и пожелать мира и процветания Вам и вашим странам", - сказала Сахиба Гафарова.

Выступив на мероприятии председатели парламентов Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и другие участники поделились своими мнениями о 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.

На этом видеоконференция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, завершилась.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)