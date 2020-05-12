В постнефтяной период Азербайджану понадобятся специалисты новой формации

БАКУ /Trend/ - Пандемия становится своего рода катализатором для изменения традиционных подходов в ведении производства, бизнеса, в образовании и во многих других областях.

Наглядный пример изменений в подходах – проведение в Азербайджане занятий и семинаров в дистанционном режиме для школьников и студентов. Процесс был достаточно успешно обкатан, и продемонстрировал, что переход из физического пространства классов и аудиторий в виртуальные сообщества может стать альтернативой существующей традиционной модели взаимоотношений.

Использование нового для нас формата деятельности в режиме онлайн (преподаватель-студент, работодатель-работник, продавец-покупатель) и полученный при этом опыт могут стать толчком к новому витку развития цифровой экономики в стране.

Уже становится ясно, что в ближайшем будущем на рынке труда будут востребованы новые наборы навыков, более тесно связанные с цифровыми технологиями.

Это, в свою очередь, потребует подготовки специалистов качественно иного уровня, и заставляет по-новому взглянуть на роль естественнонаучных, инженерно-технических и математических дисциплин в системе образования страны, начиная со средней школы и далее.

Вот некоторые данные по образованию в области НТИМ (наука, техника, инженерия, математика) в Азербайджане.

Согласно последним доступным данным Индекса Глобальной Конкурентоспособности (2017-2018), Азербайджан делит 63-66-е место среди 137 стран по показателю качества математического и естественнонаучного образования, причем с тенденцией на улучшение по сравнению с показателями предыдущих лет.

По данным же Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – теста, оценивающего функциональную грамотность школьников в разных странах мира и их умение применять знания на практике – Азербайджан занял 56-е место среди 78 стран по математической грамотности и 68-е по грамотности в области естественных наук.

Что касается количественных показателей, то, по данным Всемирного Банка, процент выпускников вузов по НТИМ-специальностям в Азербайджане в 2018 году составил 23,5. Для сравнения: в Грузии эта цифра составила 21,2 процента, в Армении – 15,2 процента, в Казахстане – 24,8 процента, в Иране – 42,1 (2017 год), в России – 30 процентов (2017).

Как показывает опыт развитых стран, эти области знаний являются критическими для конкурентоспособности национальной экономики.

Качественный скачок в преподавании и изучении естественнонаучных, инженерно-технических и математических дисциплин может стать сильнейшим драйвером в экономическом развитии Азербайджана в пост-пандемический период (если смотреть не на год-два, а на десять-пятнадцать лет вперед).

Учитывая мировую практику, решающую роль в стимулировании такого скачка может сыграть, в первую очередь, государство, но также и крупный бизнес, заинтересованный в привлечении молодых профессионалов, владеющих знаниями на стыке сразу нескольких дисциплин (например, специалистов в цифровой логистике, цифровой таможне, биоинформатике, ИТ-праву и др.)

Этот вопрос приобретает особую актуальность в свете обозначенного недавно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым постнефтяного этапа дальнейшего развития страны, и его основную цель – развитие ненефтяного сектора.

(Автор: Азер Ахмедбейли. Редактор: Ровшан Гусейнов)