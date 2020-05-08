СГБ проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с многочисленными противоправными действиями, совершенными должностными лицами министерства культуры Азербайджана, которые вопреки служебным интересам злоупотребив должностными полномочиями умышленно нанесли значительный ущерб защищаемым законами интересам общества и государства, Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана осуществляет оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил отдел по связям с общественностью СГБ.

Согласно информации, общественность будет дополнительно проинформирована о проводимых расследованиях, подозреваемых в совершении преступлений лицах и совершенных преступлениях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)