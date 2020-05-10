Отношения Москвы и Баку строятся на прочной взаимовыгодной основе - российские эксперты

БАКУ/Trend/ - Политика, проводимая официальным Баку, демонстрирует особый характер отношений между Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин.

Эксперт уверен, что политика, проводимая официальным Баку в последние годы, демонстрирует особый характер отношений между Азербайджаном и Россией: «Не зря, все чаще мы слышим мнения о том, что Азербайджан единственный союзник России на Южном Кавказе. И здесь успешно развиваются как экономические, так и политические связи между странами. В связи с этим необходима большая интеграция, создание общих интеграционных проектов».

Говоря о внешней политике Армении, политолог с сожалением отметил, что нынешнее армянское руководство способствует уменьшению фактора общего исторического наследия с Россией: «Нельзя забывать, что Никол Пашинян и его политический партийный альянс «Елк» выступали за выход Армении из ЕАЭС. На мой взгляд, Армении нужна новая «бархатная» революция, способная привести к власти здравые политические силы».

В свою очередь, глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов заявил, что в Москве давно не питают иллюзий на счет того, что Армения будет надежным союзником России: «Все прекрасно знают, что Армения вообще не может быть, чьим либо союзником. Просто потому, что в основе национальной идеи лежит достаточно абстрактная идея национальной исключительности. И в то же время все прекрасно понимают, что никаких шагов навстречу Ереван не сделает ни по одному вопросу. В этой ситуации Россия заинтересована только в сохранении статуса-кво. То есть, нет войны на Южном Кавказе, и хорошо. Главное, чтобы не было обострения».

Политолог отметил, что азербайджанская сторона постоянно прикладывает усилия для того, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, выдвигает различные инициативы, но армянская сторона в принципе глуха к диалогу: «На мой взгляд, ситуация в ближайшее время не может разрешиться нынешними методами. Но мы видим, что мир может стремительно поменяться, и вот тогда появятся новые возможности. Какими они будут, сейчас сказать сложно. Но что действительно останется, так это добрые отношения России и Азербайджана. Они улучшаются каждый год, и причина этого в том, что взаимодействие Москвы и Баку строится на прочной взаимовыгодной основе».

Автор: Гусейн Сафаров

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