Real TV подготовил репортаж о книгах об азербайджанском разведчике (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Real TV подготовил репортаж о книгах об азербайджанском разведчике по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В репортаже представлена подробная информация о книгах и жизни, профессионализме и героизме азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова.
Отмечено, что авторами книги являются депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев и заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.
Представляем вашему вниманию репортаж:
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