В связи с нарушением территориальной целостности Азербайджана в проекте NASA будет выражен протест

БАКУ /Trend/ - В связи с нарушением территориальной целостности Азербайджана в проекте NASA будет письменно выражен протест.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

"Мы осведомлены о факте нарушения территориальной целостности Азербайджана в проекте NASA. В таких случаях мы начинаем действовать, и заявляем свой протест. В связи с данным случаем посредством посольства в США предусмотрено направить письменный протест по назначению", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )