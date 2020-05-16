Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с заявлением в связи с годовщиной режима прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением в связи с годовщиной достижения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, передает в субботу Trend.

В обращении говорится, что 12 мая исполнилось 26 лет со дня достижения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Обращаясь к международной общественности в эту годовщину, Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, акцентирует внимание на плачевном состоянии сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, которые все еще ожидают восстановления своих фундаментальных прав и свобод.

"Военная агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов, составляющих примерно одну пятую часть международно признанной территории Азербайджана.

Оккупационная политика Армении обрекла каждого десятого гражданина Азербайджана на тяготы и лишения жизни вынужденного переселенца или беженца. Сотни тысяч азербайджанцев, в том числе азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, были изгнаны из своих домов, лишены имущества, и долгие годы их фундаментальные права человека так и не восстановлены.

Решением Европейского суда по правам человека по судебному делу от 2015 года “Чирагов и другие против Армении” в очередной было подтверждено, что Армения несет прямую ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях Азербайджана.

Международное сообщество последовательно осуждает военную агрессию против Азербайджана и оккупацию азербайджанских территорий. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял осуждающие применение силы против Азербайджана, оккупацию его территорий, а также признающие его суверенитет и территориальную целостность резолюции № 822, 853, 874 и 884, тем самым подтверждая неприкосновенность его международно признанных границ . В этих резолюциях Совбез вновь подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Но несмотря на то, что соглашение о режиме прекращения огня предусматривает прекращение всех боевых действия, и политическое урегулирование конфликта с выводом армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, конфликт продолжает оставаться нерешенным. Основной фактор, препятствующий урегулированию конфликта, незаконная оккупация азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами все еще не устранен. Как подтвердила ОБСЕ, режим прекращения огня сократил масштаб активных военных действия, однако никакого прогресса в деле урегулирования конфликта достигнуто не было. Отсутствие политической воли у Армении продолжает препятствовать развитию процесса.

Помимо этого, другим фактором, непосредственно препятствующим мирному процессу, является регулярное нарушение режима прекращения огня армянскими вооруженными силами. Позиции ВС Азербайджана на линии соприкосновения и на границе с Арменией, а также населенные пункты Азербайджана регулярно подвергаются обстрелам со стороны Армении.

Политика и действия Армении на оккупированных территориях Азербайджана в период прекращения огня, попытки исказить физические, демографические данные, искусственно изменить культурное наследие этих территорий, незаконное переселение на них жителей Армении и других стран свидетельствуют о незаинтересованности Армении в соблюдении режима прекращения огня, о ее планах аннексировать оккупированные территории.

На фоне всего вышесказанного, продолжается распространение различных документов от имени незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Арменией, но эти шаги не имеют никакой правовой основы и юридической силы. Это не что иное, как попытки уйти от ответственности за незаконную оккупацию Арменией азербайджанских территорий и зверства, совершенные против азербайджанского гражданского населения.

Армения должна осознать, что достичь какого-либо мира в противоречие Конституции Азербайджана, нормам и принципам международного права не удастся. Факт военной оккупации азербайджанских территорий не позволит Армении достичь желаемого политического результата. Правовая основа урегулирования конфликта заложена в соответствующих резолюциях Совбеза ООН. Достичь мира, безопасности и стабильности можно лишь в том случае, если армянские вооруженные силы немедленно и безоговорочно будут выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана, будет обеспечено право всех азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, а также будет полностью восстановлена международно признанная территориальная целостность Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)