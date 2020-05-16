Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь

БАКУ /Trend/ - Главе государства продолжают поступать благодарственные письма от граждан Азербайджана за решительные шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса, а также за работу по защите здоровья населения и улучшению ее благосостояния. Граждане выражают благодарность за внимание и заботу Президента Ильхама Алиева.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть писем, адресованных главе государства.

Выеужденный переселенец из Лачинского района, инвалид карабахской войны 2-й группы Мусеиб Ирагимов пишет: "Господин Президент, меры, предпринимаемые по сведению к минимуму последствий коронавируса, охватившего весь мир, доказывают, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. Несмотря на то, что эта инфекция привела к серьезным потерям даже в самых могущественных странах мира, она не смогла нанести большого ущерба Азербайджану и это еще раз свидетельствуето том, что меры, осуществляемые в нашей республике, дают эффективные результаты. А это вдохновляет наш народ, еще раз демонстрирует, что наша страна находится в надежных руках.

Господин Президент, выражаю глубокую благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за заботу о каждом гражданине, за неустанный труд во имя развития нашей страны, благосостояние народа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

В письме ветерана карабахской войны из села Арабгардашбейли Нефтчалинского района Наиба Мамедова говорится: "Уважаемый господин Президент, Вы наша надежда и опора. Посчитал своим долгом выразить Вам признательность.

Дорогой Президент, всем известно, что в настоящее время происходит в мире. В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией. В то же время, налицо Ваша борьба с несправедливыми чиновниками, занимающимися взяточничеством. Как ветеран карабахской войны, я всегда рядом с Вами, уважаемый господин Президент!

Шаги, предпринимаемые Вами для социального благосостояния населения на фоне таких глобальных вопросов, как борьба с коронавирусом, являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь. От имени всех сельчан выражаю Вам признательность за работу по газификации соседнего села Бала Сурра, желаю успехов в дальнейшей деятельности".

Молодой учитель из села Мешели Геранбойского района Эльчин Нурмамедов выражает свою признательность главе государства следующими словами: "Уважаемый господин Президент, я как молодой учитель от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за внимание и заботу о нашем нарде в период широкого распространения пандемии коронавируса. Все меры, предпринимаемые с целью предотвращения пандемии, заслуживают одобрения. Одной из сфер, постоянно находящихся в центре Вашего внимания, является образование. Мы учителя являемся свидетелями того, что развитие образования, улучшение социального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре Вашего внимания.

Господин Президент, можете быть уверены в том, что Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей. Мы и впредь будем прилагать все усилия, будем всегда поддерживать Вашу дальновидную политику, рассчитанную на надежное и счастливое будущее азербайджанского государства и народа, улучшение его социального благосостояния. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью во имя здорового и счастливого будущего нашего народа!".

Житель Гейчайского района Джейхун Муталимов пишет: "Уважаемый господин Президент, судьба народа и Родины должна быть судьбой каждого человека. Эти слова принадлежат великому лидеру Гейдару Алиеву. Работа, осуществляемая Вами в эти тяжелые дни, с которыми столкнулся наш народ, доказала, что государство ценит судьбу каждого гражданина. Как представитель азербайджанской интеллигенции, выражаю Вам признательность за то, что сформировали единство народа и власти. Вся работа, осуществляемая Вами, направлена на улучшение условий жизни народа. Ваша деятельность налицо. Народ Вас любит, одобряет Вашу внутреннюю и внешнюю политику, заявляет, что и в радостные, и в тяжелые дни находится рядом с Вами. Господин Президент, мы вместе с Вами, вместе мы сильнее!".

Школьница из Сиязаньского района Сеидзахра Исмаилова: "Дорогой и уважаемый Президент, мне 12 лет. Я как школьница горжусь Вами. Очень рада, что нашей страной руководит такой дальновидный политический деятель, как Вы. Наша семья всегда поддерживает Вас и впредь будет поддерживать. Распространившаяся по всему миру пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Однако работа, осуществляемая по Вашему поручению помогла предотвратить эту беду. Я полностью соблюдаю правила. Как ученица, уверена, что благодаря Вашему мудрому руководству мы в скором времени избавимся от этой беды. Уверена, что в скором времени школы откроются и мы продолжим наше образование. Да хранит Аллах Вас и народ народ!".

Проживающая в Кюрдамирском районе 71-летняя учительница на пенсии Эльза Юнусова, выражая признательность главе государства за внимание и заботу о народе, пишет: "Дорогой и уважаемый Президент, я, являясь 71-летней учительницей-пенсионеркой, бабушкой студента, солдата, благодарю Вас и Мехрибан ханым за заботу о нашем народе. В это трудное время, когда пандемия коронавируса неожиданно охватила весь мир, Вы всесторонне поддержали нас, охватили вниманием и заботой каждого гражданина. Преемник великого лидера Гейдара Алиева, который постоянно заботился о народе, преодолевал любые трудности на своем пути, думаю, должен поступать именно так. Да дарует Аллах Вам крепкого здоровья. Пусть Ваши благородные дела всегда освещают Вам путь".

В письме жителя села Эреш Евлахского района Маиса Мехдиева говорится: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, оказала минимальное воздействие на Азербайджан. Ваша успешная внутренняя и внешняя политика с уважением воспринимается мировой общественностью. Просвещением народа в период пандемии в Азербайджане, правильным строгим карантинного режима, напряженной деятельностью врачей и медицинских работников наше государство побеждает коронавирус. Вся эта работа была осуществлена благодаря Вам и Мехрибан ханым. Предоставление не работающим лицам единовременной выплаты в размере 190 манатов обрадовало весь народ. Я как труженик считаю, что Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю.

Уважаемый Президент, население трех сел, включая и наше, направило Вам письмо в связи с плохим состоянием нашей дороги. По Вашему поручению дороги этих сел были покрыты качественным асфальтом, в 5-6 местах установлены остановки. Жители этих сел также желают Вам долгих лет жизни и здоровья".

Гюляр Ханкишизаде из Сабирабадского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я очень благодарна Вам. Потому что в то время, когда весь мир находится в тяжелом положении, Вы были рядом с нашим народом. Вы оплатили стипендии магистров, зарплаты учителей и других государственных служащих. Вы стали опорой населения в это трудное время. Работа, осуществляемая в настоящее время по борьбе с коррупцией, заслуживает одобрения. Вы беспокоитесь о нашем здоровье больше чем мы. Еще раз благодарю Вас за все это".

Житель Наримановского района города Баку Шаиг Исмаилов: "Уважаемый господин Президент, хорошо знаю, что в настоящее время в связи с существующей в мире и нашей стране ситуацией Вы работаете в напряженном рабочем графике. Лично от себя и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за оказанную помощь, поддержку народа в этой трудной ситуации. Желаю Вам успехов в деятельности. Да поможет Вам Аллах. Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, будьте всегда здоровы. Да хранит Вас Аллах для азербайджанского народа!".

Вынужденная переселенка из Джебраильского района, 86-летняя Зарниса Аллахвердиева, выражая признательность главе государства, пишет: "Уважаемый господин Президент, как 86-летняя мать, от имени вынужденных переселенцев Джебраильского района выражаю Вам признательность за поддержку нашего народа в эти трудные дни, заявляю что поддерживаю все Ваши решения. Налицо Ваша самоотверженность, большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину. Мы одобряем меры, предпринимаемые по своевременному предотвращению распространения пандемии коронавируса в нашей стране, высоко оцениваем Ваши рекомендации. Мы всегда благодарны Вам. Будьте здоровы, господин Президент!".