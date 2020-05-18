Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - 18 мая министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшиком. На встрече также присутствовали помощники сопредседателей из Франции и США.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые будут предприняты в предстоящие месяцы после глобальной пандемии.

Стороны договорились с определением времени и места очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы уже после ослабления пандемии.