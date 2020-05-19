К учениям ВС Азербайджана привлечены танковые подразделения (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Продолжаются широкомасштабные учения, проводимые с привлечением различных видов войск ВС Азербайджана.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, согласно замыслу учений танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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