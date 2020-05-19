Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон Азербайджана об утверждении "Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции" от девятого сентября 1994 года.
Согласно решению Милли Меджлиса Азербайджана, "Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", подписанный девятого сентября 2019 года в городе Нур-Султан, утверждается соответствующим заявление Азербайджана.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
В Азербайджане выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 143, скончался один человек – Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере земельного кадастра
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере миграции
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере государственного имущества - Указ
Имамеддин Гулиев: Вероятна возможность реализации массовых проектов в рамках "Года Волонтеров" посредством онлайн-платформ
Определился новый состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Азербайджана - Распоряжение
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Азай Гулиев: Армения демонстрирует двуличие, проводя т.н. «инаугурацию» главы структуры, которую сама не признает
Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра DOST номер 3 (ФОТО/ВИДЕО)
Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона с желанием совместного сосуществования