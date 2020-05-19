Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон Азербайджана об утверждении "Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции" от девятого сентября 1994 года.

Согласно решению Милли Меджлиса Азербайджана, "Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", подписанный девятого сентября 2019 года в городе Нур-Султан, утверждается соответствующим заявление Азербайджана.