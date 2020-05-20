Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Испании

БАКУ /Trend/ - Состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Как сообщили в среду Trend в МИД, глава МИД Испании подчеркнула значимость совместных усилий и солидарности в рамках борьбы с глобальной пандемией, выразила признательность за проявленную солидарность в виде проекции на здание Центра Гейдара Алиева светового изображения флага Испании. Испанский министр также выразила благодарность азербайджанскому коллеге, за письмо с выражением поддержки совместной борьбе с текущим глобальным кризисом в сфере здравоохранения.

Министры отметили, что политические связи между двумя странами развиваются на самом высоком уровне. Было отмечено двустороннее сотрудничество стран в рамках ООН, в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте.

Была отмечена значимость подписания в ближайшее время между двумя странами декларации о стратегическом партнерстве и взаимных визитов на высоком уровне в этом контексте. Стороны также обсудили вопрос укрепления договорно-правовой базы между странами.

Министры обменялись мнениями относительно укрепления сотрудничества в экономической и энергетической сферах, в также вопросов расширения культурных связей.

Стороны обменялись приглашениями на совершение взаимных визитов по завершении пандемии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)