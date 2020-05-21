Президент Польши поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Польша Анджей Дуда отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Польши передаю Вам и всему народу Азербайджана поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

Касаясь исторического наследия наших общих героев - генерала Мацея Сулькевича и полковника Вели бека Ядигара, мы должны помнить о современных вызовах, возлагающих на нас особую ответственность за экономическое и социальное развитие наших стран и обществ. Надеюсь и абсолютно убежден, что экономическое развитие наших стран будет особенно способствовать достижению этих целей как на двустороннем, так и на международном уровнях.

Желаю Вам постоянных успехов в укреплении суверенитета Азербайджана, его всестороннем развитии и установлении прочных международных отношений в регионе, а также с Европейским Союзом", - говорится в поздравительном письме.