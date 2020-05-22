Главы МИД Азербайджана и Лаоса обменялись поздравительными письмами

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Лаоса Салымсай Коммасит обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

В письме главы МИД Азербайджана выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений и сотрудничества между двумя странами. Также была подчеркнута большая важность существующего диалога, отмечено наличие широких возможностей для развития двусторонних отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Мамедъяров пригласил лаосского коллегу посетить Азербайджан.

Глава МИД Лаоса в свою очередь отметил, что за прошедшие 25 лет отношения дружбы и плодотворного сотрудничества между странами неуклонно развивались. Лаосский министр выразил уверенность в том, что связи сотрудничества, существующие между Лаосом и Азербайджаном, и впредь будут укрепляться и расширяться.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Лаосом были установлены 22 мая 1995 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)