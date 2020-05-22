Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Указом Президента Ильхама Алиева 2020 год объявлен в Азербайджане «Годом волонтёров», благодаря чему национальное волонтёрское движение, прогрессирующее с каждым годом, достигло пика своего развития, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

«Об этом можно говорить с полной уверенностью, наблюдая за профессиональной и активной деятельностью наших волонтёров в последние два месяца во время пандемии коронавируса. Вдобавок следует отметить солидарность ведущих молодёжных и волонтёрских организаций страны, работу Координационного центра азербайджанских волонтёров, а также растущую эффективность централизованной деятельности», - отметил депутат.

По его словам, волонтёрское движение в Азербайджане имеет богатые и уникальные традиции, и основывается на передаче национальных моральных ценностей нашего народа новым поколениям и укреплении нашего национального единства: «При поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева в 1999-2001 годах в Азербайджане впервые был осуществлён проект, в основу которого легли принципы волонтёрства ООН. Этот подход заложил фундамент традиций этого движения в Азербайджане и способствовал его развитию в стране. Принятый же в 2009 году закон «О волонтёрском движении» стал толчком для его развития. В рамках правовой базы данного закона была создана такая институциональная модель волонтёрства, как «Волонтёры ASAN». Кроме того, были привлечены десятки тысяч волонтёров при проведении таких масштабных и престижных мероприятий, как: конкурс "Евровидение-2012", Первые Европейские игры-2015, IV Исламские игры солидарности-2017, Гран-При Формулы-1 и др. Положительная оценка деятельности волонтёров со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого Вице-президента Мехрибан Алиевой послужила формированию базы опытных и квалифицированных волонтёров в Азербайджане».

Эфендиев подчеркнул, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева было создано Общественное объединение «Региональное развитие»: «В последние годы в результате деятельности этого объединения расширилась география волонтёрского движения, кроме того, у молодёжи, проживающей в регионах, появилось больше возможностей для участия в этом движении. Фонд Гейдара Алиева и «Регионального развитие», особенно в период пандемии коронавируса, разнообразили волонтёрскую деятельность (расширили её механизмы) для оказания добровольных услуг пожилым и нуждающимся людям».

Депутат добавил, что, учитывая это, должна быть усилена интеграция азербайджанского волонтёрского движения в международное: «Это создаст новые условия для передачи нашего организационного опыта в этой сфере другим странам. Вышеотмеченный закон «О волонтёрском движении» обеспечивает все правовые основы для этого. К примеру, статья 10 данного закона позволяет гражданам Азербайджана заниматься волонтёрской деятельностью на территории иностранных государств. Политическая воля руководства страны направлена на укрепление международного сотрудничества, вследствие чего в мае 2017 года был подписан Протокол о намерениях между министерством молодёжи и спорта Азербайджана и Программой добровольцев ООН, нацеленный на создание новых возможностей для молодёжного волонтёрского движения. Программа добровольцев ООН является самой основной международной организацией, которая координирует волонтёрское движение на глобальном уровне».

В заключение Эфендиев сказал, что принимая это во внимание, проведение Форума «Года волонтёров» (под эгидой Программы добровольцев ООН и при поддержке Азербайджана, а также при участии всех групп добровольцев, действующих в стране) по случаю его окончания именно 5-го декабря - в Международный день волонтёров - может быть примером международной оценки деятельности наших волонтёров.

( Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)