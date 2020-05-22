Турал Гянджалиев: Организация нелегитимной «инаугурации» в Шуше нацелена на срыв мирных переговоров

БАКУ/Trend/ - Организация т.н. «инаугурации» в Шуше служит одной цели - сорвать мирные переговоры.

Об этом говорится в обращении председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, вчера, 21 мая, Армения, предприняв шаг, нанесший удар по мирному переговорному процессу, организовала незаконную церемонию т.н. «инаугурации» «президента», избранного в результате шоу «выборов», устроенного армянской общиной оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Эта провокация с участием политического руководства Армении была устроена в здании кинотеатра «Азербайджан» в оккупированном азербайджанском городе Шуша: «Все шаги – нелегитимное шоу «выборов», т.н. «инаугурация», и, самое главное, проведение этого мероприятия в месте, представляющем особую духовную значимость для Азербайджана, служат одной цели – оставить мирные переговоры без результатов. Вчерашнее «мероприятие» было настолько бессмысленным и безосновательным, что новый марионеточный «руководитель» вымышленного режима в своем выступлении в точности повторил фразу «Карабах - это Армения, и точка», озвученную премьер-министром Армении в Ханкенди в августе 2019 года. В таком случае возникает вопрос, если Карабах - это Армения, то ты кто? Ответ на самом деле ясен – непризнанный «представитель» назначен на оккупированных азербайджанских территориях Арменией с целью искажения сути конфликта».

Гянджалиев подчеркнул, что эти игры политического руководства Армении останутся безрезультатными: «Суть конфликта нашла свое правовое подтверждение на самом высоком уровне в резолюциях и заявлениях ООН и других международных организаций. В итоговом документе саммита СБСЕ (сейчас - ОБСЕ) в марте 1992 года в Хельсинки отчетливо указано, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, а армянская и азербайджанская общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана являются заинтересованными сторонами конфликта. Оккупированный Арменией Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и это не может быть изменено. Как указано в статье 11 Конституции Азербайджана, ее территория едина, неприкосновенна и неделима. Еще раз заявляем, что армяно-азербайджанский конфликт может быть урегулирован только в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана, после вывода армянских войск с оккупированных территорий нашей страны и возвращения изгнанных со своих земель вынужденных переселенцев. Обеспечение же устойчивого и справедливого мира в регионе возможно только путем совместного сосуществования в условиях мира армянской и азербайджанской общин в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана. Это главное условие для нас по обеспечению мира в регионе».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)