Между главами МИД Азербайджана и Украины состоялся телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой 22 мая состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, затронув текущую ситуацию вокруг пандемии, министры обменялись мнениями касательно мер, принятых государством в борьбе с пандемией, и подчеркнули важность взаимной поддержки и солидарности в сложившейся ситуации.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули значимость развития связей, в частности в экономической и энергетической сферах, а также расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

Стороны также обменялись мнениями по поводу других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)