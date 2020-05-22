Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви.

"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения близ города Карачи пассажирского самолета, принадлежащего Пакистанским международным авиалиниям.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.