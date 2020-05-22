Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Пакистана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви.
"Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения близ города Карачи пассажирского самолета, принадлежащего Пакистанским международным авиалиниям.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.
Лента новостей
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы еще раз доказали, что в центре Вашей мудрой политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие
ГК «Туркменгаз» Туркменистана планирует диверсифицировать производство Киянлинского полимерного завода
Рамин Байрамлы: Большинство тяжелых случаев и летальных исходов от коронавируса связаны с самолечением
Очередной вклад в развитие образования: Азербайджанская Образовательная сеть предоставила учителям виртуальной школы мобильный интернет
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО)
Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО)
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО)