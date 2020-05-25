Мевлют Чавушоглу: Азербайджан и Турция вместе и в радости, и в горе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция вместе и в радости, и в горе.

Об этом телеканалу DİM TV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану в любой сфере: "Мы - турецкий народ и турецкое государство - всегда рядом с Азербайджаном».

(Текст: Кямаля Сеидова)