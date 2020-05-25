Президент Италии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Италии Серджио Маттарелла направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"От имени всего народа Италии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с Днем Республики.

Ваш последний государственный визит, который я прекрасно помню, еще раз подтвердив глубокие дружественные отношения, соединяющие наши страны, стал возможностью для того, чтобы придать новое дыхание нашему плодотворному и многостороннему сотрудничеству. Конечно, это сотрудничество, расширившись во многих сферах, которые обсуждались в ходе Вашего государственного визита, создаст условия для достижения нашими странами новых результатов.

От всей души желаю скорейшего подписания нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, что является важным фактором для укрепления наших связей.

Одновременно хотел бы выразить глубокую признательность за участие, продемонстрированное Азербайджаном в отношении Италии во время чрезвычайной ситуации, сложившейся в области здравоохранения, и оказанную поддержку. Это подтверждает интенсивность и глубину связей между нашими народами.

С чувством искренней дружбы желаю Вам, Вашему народу и всем азербайджанцам счастья и благополучия", - говорится в послании.