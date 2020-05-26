The Jerusalem Post о гей-скандале в азербайджанской оппозиции

БАКУ/Trend/ - Ведущая израильская газета The Jerusalem Post посвятила статью гей-скандалу, разразившемуся в азербайджанской оппозиции.

Как передает Trend серия звонков Zoom между членами т.н. "Национального совета" выявила сильную гомофобию внутри группы. Видеокадры онлайн-конференции, которая прошла на прошлой неделе, оказалась в открытом доступе.

Видео раскрывает подробности провокационной дискуссии. Издание отмечает, что во время конференции Гюльтекин Гаджибейли заявила, что для Запада очень важны вопросы, связанные с защитой прав сексуальных меньшинств. Затем она начала жестко высказываться о проживающем в США журналисте Исмаиле Джалилове, который не раз критиковал Гаджибейли, отмечая его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Между тем, в ходе конференции член "Нацсовета" Рафик Манафли начал оскорблять Исмаила Джалилова, назвав его мужчиной-проституткой, выразив при этом сожаление, что "Гитлер в свое время не успел истребить всех геев".

Газета также указывает, что во время этой провокационной дискуссии Ганимат Захид предупредил скандалистов прекратить недовольства, так как "скоро начнется эфир", "будьте осторожны".

Jerusalem Post отмечает высокий уровень гомофобии внутри т.н. "Нацсовета". Позже Гюльтекин Гаджибейли пришлось извиниться за свои слова, а вот Рафик Манафли извиняться отказался.