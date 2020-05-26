Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Господин Президент.

В период продолжения нашими странами борьбы с COVID-19 и предпринимаемых нами усилий по снижению его негативных последствий для жизни и благосостояния наших граждан желаю Вам и народу Азербайджана счастья и процветания по случаю национального праздника – Дня Республики.

Очень рад укреплению нашего диалога по всем темам, в частности, по глобальным вопросам. Пандемия действительно напоминает нам о необходимости совместной работы для того, чтобы найти общий ответ на стоящие перед нами вопросы здоровья, социальной сферы, экономики и безопасности. Господин Президент, с этой точки зрения вклад, который Вы как председатель Движения неприсоединения вносите своей деятельностью в развитие конкретных и инновативных инициатив на благо народа, заслуживает одобрения.

Близость наших отношений проявляется в количестве и качестве совместно реализуемых проектов как в экономической, так и в культурной и образовательной сферах. Растущий успех Французско-азербайджанского университета (UFAZ), которым он обязан лично Первому вице-президенту за ее высокое внимание и заботу, конечно, является наглядным примером этого.

Господин Президент, позвольте, от имени Франции, как сопредседателя Минской группы, поддержать призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций положить конец «эпидемии войны». В этом плане Вы можете рассчитывать на обязательство Франции работать решительно и беспристрастно для справедливого и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Господин Президент, прошу принять мои заверения к высочайшем к Вам почтении", - говорится в послании.