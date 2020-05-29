Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт

Политика 29 мая 2020 10:00 (UTC+04:00)
Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан с момента получения независимости добился очень больших успехов по многим направлениям и является одним из самых успешных, самодостаточных и устойчивых государств Южного Кавказа и всего постсоветского пространства.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин.

По его словам, Азербайджан добился хороших результатов и во внешнеполитической сфере и с точки зрения экономической и внутриполитической модели: «С развалом СССР вызовы у всех постсоветских стран были серьезные. Что касается Азербайджана, нагорно-карабахский конфликт очень ослаблял республику в начале его развития. Конфликт осложнял вопросы реализации энергетического потенциала, который у Азербайджана имеется. В условиях конфликта было не просто вести переговоры с западными компаниями, учитывая к тому же, что в принципе опыта ведения переговоров с иностранными компаниями не было ни у кого на постсоветском пространстве. Однако время показало, что ставка сделанная на «Контракт века» полностью оправдала себя. Это был правильный судьбоносный выбор Азербайджана. И сегодня мы видим, что за эти годы стране удалось максимально использовать свой энергетический потенциал, и даже в большей мере, поскольку для реализации энергетических проектов были использованы новые технологии, и реальные запасы республики оказались значительнее первичных прогнозов. Проекты, которые реализовал Азербайджан еще в начале 2000 годов, казались достаточно фантастическими, учитывая технические, географические и геополитические сложности, которые стояли перед этими проектами. Однако Баку очень эффективно отстоял свою позицию в рамках каспийского переговорного процесса, успешно реализовал энергетические проекты обеспечив свою независимость и суверенность в вопросе транзита нефти и газа».

В транспортно-логистическом плане, по мнению эксперта, Азербайджан очень успешно реализует модель транзитного государства: «Страна активно поддерживает и инвестирует в развитие инфраструктурных проектов, которые связывают Азербайджан с мировыми рынками».

Политолог также отметил, что во внешнеполитическом аспекте Азербайджану - одному из немногих государств на постсоветском пространстве удалось выстроить прагматичные и сбалансированные внешние отношения практически со всеми ведущими игроками мира, но при этом сохранить свой суверенный политический курс.

Он считает, что Азербайджан присутствует на достаточно эффективных площадках: «Особенно в последнее время мы видим, что Азербайджан инициирует, даже в условиях коронавируса, серьезные инициативы и реализует их внутри этих площадок предлагая возможности для обмена опытом по выходу из кризиса. Это в первую очередь Движение неприсоединения, Тюркский Совет, где Азербайджан является одним из ключевых участников. И в целом тюркская идентичность позволяет Азербайджану эффективно выстраивать отношения как с Турцией, так и со странами Центральной Азии».

Говоря о внутриполитической и экономической стабильности, Притчин подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует очень хорошие показатели: «Моя команда в апреле презентовала доклад по инвестиционной привлекательности стран постсоветского пространства. Анализируя различные аспекты инвестиционной привлекательности, мы пришли к выводу, что Азербайджан, на Южном Кавказе, является лидером по инвестиционной привлекательности и по ряду показателей, таких как программа внутреннего экономического развития, транспортная доступность, политическая стабильность. По всем этим аспектам Азербайджан демонстрирует достаточно устойчивые показатели».

Однако эксперт считает, что несмотря на неоспоримые успехи, Азербайджану еще предстоит решить целый комплекс вопросов: «В первую очередь это диверсификация экономики. Хотя нужно отдать должное руководству Азербайджана за то, что до начала пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть Баку максимально использовал возможности для того, чтобы инвестировать средства в тот же транзитный транспортный и инфраструктурный секторы. Азербайджан значительно диверсифицировал свою экономику, вкладываясь в развитие сельского хозяйства и туристической отрасли. А эти сектора демонстрируют очень хорошую динамику с точки зрения диверсификации экономики».

В заключение политолог добавил, что у Азербайджана достаточно прочная политическая система: «В последний год в Азербайджане реализуется масштабная программа обновления кадров, приход большого числа молодых технократов. Эта задача касается в первую очередь модернизации социально-политических процессов и создания условий для конкурентоспособности и устойчивости в долгосрочном плане. Азербайджан также системно подходит и к развитию образовательной сферы и привлечению молодых кадров к управлению государством».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт - Gallery Image
Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт - Gallery Thumbnail
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