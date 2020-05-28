Игорь Коротченко: Сегодняшний Азербайджан – это пример того, как должно развиваться в современном мире суверенное государство

БАКУ /Trend/ - Героизация нацизма абсолютно недопустима на постсоветском пространстве и в мире в целом, и Азербайджан, наряду с Россией, четко и последовательно занимает позицию о недопустимости подобного в любой форме и любых проявлениях.

Как передает в четверг Trend, об этом военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сказал в ходе онлайн-конференции «Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ», организованной Институтом политических исследований (РФ) в преддверии отмечаемого 28 мая Дня Республики.

«То, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял эту проблематику на саммите глав СНГ в Ашхабаде, показывает серьезную значимость данной проблемы. Российское экспертно-аналитическое сообщество полностью разделяет такой подход и позицию, которую озвучивает Азербайджан в лице своих выдающихся интеллектуалов, политиков. Несмотря на оккупацию армянскими военными формированиями 20 процентов территории Азербайджана, даже в этих тяжелейших условиях Азербайджанская Республика сегодня, пожалуй, одно из самых успешных государств на постсоветском пространстве по всем социально-политическим и экономическим показателям, в чем огромная заслуга руководства страны. Несомненно, в этом есть большая роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который еще во времена Советского Союза мыслил неординарно, не просто выступал с политическими заявлениями, но и осуществил выдающиеся экономические преобразования на территории тогдашней Азербайджанской ССР. Огромное счастье для азербайджанского народа, что в тяжелый момент, когда фактически речь шла об утрате Азербайджанской Республикой государственности, именно Гейдар Алиев пришел к власти и сумел развернуть страну на путь созидательного экономического и политического, социального развития. И нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев действительно политик современной генерации, благодаря его личному вкладу Азербайджан успешно и динамично развивается во всех сферах и областях. Даже в сегодняшний период пандемии Азербайджан является примером того, как необходимо принимать четкие, правильные, жесткие, но в то же время разумные решения. Сегодняшний Азербайджан – это пример того, как должно развиваться в современном мире суверенное государство. Идет диверсификация экономики, приняты кадровые решения по обновлению политической элиты. Азербайджан уверенно и динамично движется вперед. Полагаю, что стратегический союзник на постсоветском пространстве, дружественный нам Азербайджан будет и дальше уверенно двигаться по пути построения одной из лучших и эффективных политических систем на постсоветском пространстве», - сказал Коротченко.

Коснувшись вопроса оккупации 20 процентов территории Азербайджана армянскими формированиями, эксперт отметил, что этот факт вынудил Азербайджан модернизировать и усовершенствовать вооруженные силы. "Обладая мощным военным потенциалом, Азербайджан тем не менее настойчиво ведет переговоры и требует от Армении категорического выполнения резолюций, которые призваны обеспечить территориальную целостность Азербайджана и выход с оккупированных территорий», - сказал Коротченко, добавив, что мирное урегулирование многолетней проблемы представляет огромную важность для сохранения стабильности и безопасности во всем регионе.

Отметим, что конференция, проведенная в режиме онлайн, стала продолжением цикла мероприятий по тематике региона Южного Кавказа, в частности Азербайджана, организованных российским Институтом политических исследований.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Марков. Участие в мероприятии приняли депутаты Государственной Думы РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, а также политологи.

(Автор: Матанат Насибова)