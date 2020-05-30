Арзу Нагиев: Президент Ильхам Алиев предпринимает очень важные шаги на международной арене (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 2-3 года в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта на международной арене были предприняты крайне важные дипломатические шаги. И поэтому урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно не только военным путем, так как есть определенное продвижение и по дипломатическим каналам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе обсуждения региональных и глобальных проблем в программе Pressinq на Общественном телевидении Азербайджана сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

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