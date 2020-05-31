Весенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана объявлена закрытой

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова объявила закрытой весеннюю сессию парламента 2020 года.

Как сообщает в воскресенье Trend, рассказав об итогах сессии Сахиба Гафарова отметила, что за этот период было проведено 12 заседаний, принято 123 законопроекта.

Спикер сообщила, что в направлении выполнения рекомендаций программного характера, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 марта в Милли Меджлисе, проделана последовательная работа.

Сахиба Гафарова отметила, что в аппарате и управлении делами Милли Меджлиса проведены структурные и кадровые реформы.

По ее словам, в аппарате парламента вместо 13 отделов созданы девять, а в управлении делами - вместо девяти - четыре. Спикер добавила, что проведенные реформы позволят более гибко организовать деятельность парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)