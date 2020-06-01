Обнародована сумма средств в Фонде помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июня 2020 года, в Фонде помощи вооруженным силам (ВС) Азербайджана аккумулировано свыше 110 миллионов манатов, более 213,5 тысячи долларов, более 17 560 евро и 5 000 рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с Указом главы государства от 17 августа 2002 года в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)