Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал поддержку почти 30 странам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказал поддержку почти 30 странам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

"Прежде всего хотел бы отметить, что меня очень радует ваша хорошая информированность о наших инициативах в борьбе с коронавирусом и в мировом масштабе. Так случилось, что Азербайджан в настоящее время, как вы отметили, председательствует в двух организациях – Совете сотрудничества тюркоязычных государств и Движении неприсоединения. В прошлом году мы провели очень успешный саммит, и Азербайджан единодушным решением 120 стран был избран председателем этой организации. Поэтому мы подумали, что в это важное для всего мира время обязаны проявить лидерство и создать очень нужный формат сотрудничества. Оба саммита прошли успешно. Могу вам сказать, что мы не только провели обмен мнениями в области борьбы с коронавирусом, но и продемонстрировали взаимную поддержку", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что после саммита с участием соответствующих министров стран-членов состоялся ряд конференций, посвященных очень важным вопросам, связанным с совместными усилиями в области борьбы с коронавирусом.

"Вы также хорошо информированы о нашем пожертвовании Всемирной организации здравоохранения. Думаю, что в первый раз мы были одной из первых стран, выделивших пять миллионов долларов, а затем в качестве председателя Движения неприсоединения выделили еще пять миллионов долларов. Оказанная Азербайджаном гуманитарная поддержка охватила уже 14 стран. Это была и финансовая поддержка, и поддержка оборудованием и медицинскими принадлежностями. Кроме того, посредством Всемирной организации здравоохранения мы окажем поддержку 15 наиболее нуждающимся в помощи странам. Эти 15 стран определены при согласовании со Всемирной организацией здравоохранения", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в этот период Азербайджан оказал поддержку почти 30 странам.

"Думаю, это – наша ответственность, потому что в это сложное время страны и люди должны поддерживать друг друга. Что касается новых идей, связанных с нашим сотрудничеством, то мы в этом очень заинтересованы. Помню, когда лет 5-6 назад мы нуждались в финансовой поддержке, Азиатский банк развития очень быстро отреагировал. Это действительно произвело на меня глубокое впечатление, и я хочу еще раз выразить признательность за очень своевременный дружеский подход. Мы посчитали это прекрасным знаком сотрудничества. Как я уже отметил, именно вы первыми поддержали проект Южного газового коридора. Кстати, мы организовываем ежегодные заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Помню, когда другие банки рассматривали финансовые обязательства по проекту, я отметил, что газ, добываемый на «Шахдениз», будет транспортироваться в Европу. Однако в то время, как в европейских банках еще шел процесс, Азиатский банк развития уже обеспечил финансирование. Считаю, что ваша очень дружеская поддержка сыграла важную роль в консолидации целой группы", - сказал Президент Ильхам Алиев.