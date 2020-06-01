По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством банка (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 1 июня по инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом банка Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.
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По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством банка (ФОТО)
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