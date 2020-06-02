По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством банка (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 июня по инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

Как передает Trend приветствуя президента банка Масацугу Асакаву, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Доброе утро, господин президент. Очень приятно видеть вас.

Масацугу Асакава: Доброе утро, господин Президент. Большое спасибо. Благодарим за то, что, несмотря на напряженный график работы, Вы нашли время для встречи с нами. С 1999 года сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития углубляется. Речь здесь идет не только о ряде проектов, осуществляется и наше совместное региональное сотрудничество. Успешное проведение в 2015 году в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития явилось наглядным примером нашего партнерства, построенного на взаимном доверии и уважении.

Непосредственная связь лично с Вами и с Вашим правительством очень важна для меня и моего коллектива. Как ваш надежный партнер мы полностью поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном в период распространения пандемии COVID-19 и резкого падения цен на нефть. Это позволит нам подготовить оптимальные ответные меры, соответствующие нуждам Вашей страны.

В этой видеоконференции принимают участие также исполнительный директор по Азербайджану в Совете директоров Азиатского банка развития Энтони Макдональд, вице-президента банка Шиксин Чен, генеральный директор по Центральной и Западной Азии Вернер Липах и директор Азербайджанского офиса банка Нариман Маннапбеков.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин президент. В первую очередь хотел бы поздравить вас с избранием президентом Азиатского банка развития и пожелать успехов в деятельности. Уверен, что в период вашего руководства Азербайджан и Азиатский банк развития продолжат тесное взаимодействие, как это было в последние 20 лет. Как вы отметили, мы наладили очень прочное партнерство. Все мы помним, что в 2015 году ежегодное собрание Азиатского банка развития было проведено в Баку. Это действительно стало очень хорошим признаком сотрудничества, и встреча прошла очень успешно.

Как вам известно, мы работаем над рядом важных проектов. Общая сумма кредитов и гарантий, выделенных Азиатским банком развития Азербайджану, превышает 3 миллиарда долларов США. Эти средства помогли нам вложить инвестиции в инфраструктуру. Мы очень признательны Азиатскому банку развития за поддержку многочисленных инфраструктурных проектов, связанных с производством электроэнергии, строительством железных и автомобильных дорог, водой и канализацией. Конечно, мы очень благодарны вам за приверженность реализации проекта Южного газового коридора и вашу поддержку, финансовую поддержку. Могу вам сказать, что Азиатский банк развития был первым среди крупных международных банков, предоставивших кредит на этот проект. Ваша весьма важная и своевременная поддержка также помогла нам создать очень большую группу кредиторов. Как вам известно, Южный газовый коридор очень близок к завершению. 3 проекта уже завершены. Четвертый – Трансадриатический трубопровод – завершен более чем на 95 проектов. Это действительно прекрасный признак сотрудничества.

В настоящее время мы работаем над новыми проектами. Как мне сообщили, в нашем портфеле есть некоторые проекты, связанные с орошением и образованием, которые будут реализованы. Все они имеют огромное значение. Уверен, что в предстоящие годы наше сотрудничество будет продолжаться. Ваша команда здесь, в Баку, и вашей штаб-квартире знает наши приоритеты, то есть в чем заключаются приоритеты для нашего развития. Это связано в основном с частным сектором, вопросами развития инфраструктуры, поддержки малых и средних предприятий.

Конечно, все наши усилия в период пандемии были нацелены на спасение людей, защиту их здоровья и жизни. Благодаря своевременно принятым Азербайджаном мерам наши потери минимальны. Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, Азербайджан считается образцом в борьбе с пандемией. Мы также выделили крупные средства. Для поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики, а также поддержки безработных, людей, потерявших работу, малообеспеченных, даже неформально занятых мы выделили более двух миллиардов евро.

Мы ведем борьбу с неформальной занятостью и приняли серьезные меры. Только в этом году между работниками и компаниями подписано более ста тысяч договоров. Но, вместе с тем, мы понимаем, что эти люди страдают от данной проблемы. По этой причине экономический рост за 4 месяца у нас был очень низким. Тем не менее, он составил 0,2 процента. Я знаю, что в настоящее время многие страны, к сожалению, находятся в рецессии. Итоги пяти месяцев нам пока неизвестны, возможно, мы узнаем о них в течение недели. Однако считаю, что мы справимся и с этой ситуацией. Вы справедливо отметили, что резкое падение цен на нефть, конечно, является вызовом для нас. Однако нам удалось привести наши действия, бюджет в соответствие с новыми реалиями, и мы должны учитывать реалии, какими бы они ни были. Мы не сократили ни один социальный проект, все они остаются в нашем бюджете. Однако те проекты, которые могут подождать несколько лет, возможно, будут в некоторой степени отложены. Думаю, что в целом Азербайджан войдет в число стран, демонстрирующих хорошие результаты.

Мне известно, что многие страны, - я слышал, что их более 150, - уже обратились в международные финансовые институты за финансовой поддержкой. Азербайджана среди них нет. Вы знаете, что мы достойно выполняем возложенную на нас работу, и наши расходы всегда были ниже прибыли. Я бы сказал, что наша важнейшая экономическая цель – сохранить и увеличить резервы.

Масацугу Асакава: Благодарю, господин Президент. Мне сообщили о гигантском пакете осуществленных вами реформ в области борьбы с пандемией и ее воздействием на Азербайджан. Координация под Вашим руководством усилий против пандемии на международных платформах – в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения - произвела на меня глубокое впечатление. Заслуживает одобрения также предоставление Азербайджаном Всемирной организации здравоохранения для фонда борьбы с COVID-19 в общей сложности 10 миллионов долларов США, в том числе пожертвования в размере 5 миллионов долларов США нуждающимся государствам-участникам Движения неприсоединения. Мне также известно, что Азербайджан оказал помощь 13 странам, страдающим от пандемии, в том числе Китайской Народной Республике, Пакистану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

Наряду с этим, пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за решение Вашего правительства внести вклад в 13-й Азиатский фонд развития. Этой возможностью воспользуются бедные и уязвимые страны мира. Благодарю.

Что касается положения дел с COVID-19, то мне сообщили о превентивных мерах, принятых Вашим правительством против пандемии, низком уровне смертности и увеличении количества проводимых тестов. Это свидетельствует о том, что в стране прекрасно управляют рисками в области здравоохранения.

В течение 4 месяцев текущего года макроэкономические показатели Вашей страны были достаточно стабильными. Заслуживает одобрения рост поступлений в государственный бюджет. Однако во второй половине года существует вероятность рисков сильного сокращения. В этом контексте мы приветствуем принятие вами в короткий срок обширного пакета экономической помощи, равной 4,3 процента валового внутреннего продукта, осуществление мер в области здравоохранения для предотвращения распространения пандемии, социальные меры и поддержку бизнеса. Насколько мне известно, Центральный банк Азербайджана также принял ряд мер для поддержки финансового сектора.

Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава рассказал о пакете поддержки возглавляемой им структуры в области борьбы с COVID-19. Он сообщил, что этот пакет включает выделение грантов для приобретения медицинских принадлежностей и индивидуальных защитных средств, поддержку бюджета для сокращения влияния пандемии на экономику и общество, предоставление кредитов и гарантий для постоянного обеспечения работой и устойчивой деятельности в частном секторе. М.Асакава также коснулся сотрудничества банка с Азербайджаном в диверсификации экономики в условиях резкого сокращения цен на нефть в 2016 году. Он отметил, что в настоящее время банк осуществляет оценку соответствия критериям с целью обеспечения всех потребностей стран и долгосрочной доступности к средствам Азиатского банка развития, и таким образом устанавливается максимальная сумма кредита для каждой страны.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, господин президент. Прежде всего хотел бы отметить, что меня очень радует ваша хорошая информированность о наших инициативах в борьбе с коронавирусом и в мировом масштабе. Так случилось, что Азербайджан в настоящее время, как вы отметили, председательствует в двух организациях – Совете сотрудничества тюркоязычных государств и Движении неприсоединения. В прошлом году мы провели очень успешный саммит, и Азербайджан единодушным решением 120 стран был избран председателем этой организации. Поэтому мы подумали, что в это важное для всего мира время обязаны проявить лидерство и создать очень нужный формат сотрудничества. Оба саммита прошли успешно. Могу вам сказать, что мы не только провели обмен мнениями в области борьбы с коронавирусом, но и продемонстрировали взаимную поддержку. После саммита с участием соответствующих министров стран-членов состоялся ряд конференций, посвященных очень важным вопросам, связанным с совместными усилиями в области борьбы с коронавирусом.

Вы также хорошо информированы о нашем пожертвовании Всемирной организации здравоохранения. Думаю, что в первый раз мы были одной из первых стран, выделивших пять миллионов долларов, а затем в качестве председателя Движения неприсоединения выделили еще пять миллионов долларов. Оказанная Азербайджаном гуманитарная поддержка охватила уже 14 стран. Это была и финансовая поддержка, и поддержка оборудованием и медицинскими принадлежностями. Кроме того, посредством Всемирной организации здравоохранения мы окажем поддержку 15 наиболее нуждающимся в помощи странам. Эти 15 стран определены при согласовании со Всемирной организацией здравоохранения. Так что в этот период Азербайджан оказал поддержку почти 30 странам. Думаю, это – наша ответственность, потому что в это сложное время страны и люди должны поддерживать друг друга.

Что касается новых идей, связанных с нашим сотрудничеством, то мы в этом очень заинтересованы. Помню, когда лет 5-6 назад мы нуждались в финансовой поддержке, Азиатский банк развития очень быстро отреагировал. Это действительно произвело на меня глубокое впечатление, и я хочу еще раз выразить признательность за очень своевременный дружеский подход. Мы посчитали это прекрасным знаком сотрудничества. Как я уже отметил, именно вы первыми поддержали проект Южного газового коридора. Кстати, мы организовываем ежегодные заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Помню, когда другие банки рассматривали финансовые обязательства по проекту, я отметил, что газ, добываемый на "Шахдениз", будет транспортироваться в Европу. Однако в то время, как в европейских банках еще шел процесс, Азиатский банк развития уже обеспечил финансирование. Считаю, что ваша очень дружеская поддержка сыграла важную роль в консолидации целой группы.

Выступивший затем министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал: Большое спасибо, господин Президент, президент Асакава. Господин Президент, в продолжение нашей беседы хочу отметить, что в настоящее время мы работаем с Азиатским банком развития на основе стратегии бизнес-операций по стране. В рамках данной стратегии Азиатский банк развития старается определить кредитные приоритеты, связанные с Азербайджаном, на предстоящие 3-4 года. Хотел бы отметить, что в настоящее время они также весьма активно участвуют в важных программах технической помощи, связанных с Азербайджаном. Некоторые из них действительно очень важны, в частности, механизм подготовки. Это в том числе программа технической помощи, которая может завершиться посредством выделения кредита. Господин Президент, еще один важный проект – проект технической помощи созданию стартапов. Это - чрезвычайно важные проекты.

Коснувшись сотрудничества с банком в вопросе усиления системы профессионального образования в Азербайджане, министр финансов Самир Шарифов сообщил, что в настоящее время начались переговоры между Азиатским банком развития и Министерством образования по представленному АБР проекту профессионального образования. Министр отметил, что другой проект связан в основном с частным и финансовым сектором. Он сказал, что среди традиционных проектов есть проекты орошения. Азиатский банк развития проинформирован о создании подписанным главой государства указом Оперативного штаба при правительстве, который занимается вопросами использования воды в Азербайджане, и намерен внести вклад в данный вопрос. Самир Шарифов сообщил, что в этой сфере Азиатский банк развития предлагает рассмотреть проект в Нахчыванской Автономной Республике.

Масацугу Асакава: Стало ясно, каким будет наш вклад в устойчивое развитие Азербайджана. Разрешите отметить некоторые моменты. Азиатский банк развития будет продолжать оказывать поддержку повестке дня Вашего правительства по стратегическому развитию, направленной на ускорение диверсификации экономики и поощрение инклюзивного роста, а также скорейшее восстановление экономики после коронавирусного кризиса. При этом предусматривается развитие инфраструктуры для того, чтобы лучше обеспечить потребности диверсифицированной экономики, поощрять партнерство между государственным и частным секторами. Все это – стратегические приоритеты нашего партнерства с Вашей страной. Партнерство между государственным и частным секторами остается основной темой проектов, осуществляемых нами с правительством. В области управления мы должны выступать с очень активной позицией. К этой сфере относится вопрос соотношения внешнего долга и валового внутреннего продукта, и данное соотношение сокращается более высокими темпами, чем ожидалось. Я вполне понимаю Вашу позицию, которая заключается в поддержке инвестирования инновационных, совершенно новых технологических проектов. Исходя из этого, возглавляемый мною коллектив делает все возможное для того, чтобы данные проекты дали ощутимый результат в сфере высоких технологий. Нам хотелось бы, чтобы их влияние проявилось в отраслях, которые правительство считает стратегическими. К примеру, водные ресурсы, управление, финансовая, энергетическая эффективность и др.

Словом, исходя из вышеотмеченного и посоветовавшись с правительственными органами, мои сотрудники подготовили ряд документов. Во-первых, господин Президент, как Вы отметили, особое значение представляет проект орошения и развития дренажных систем. Во- вторых, профессиональное образование и либерализация торговли также являются частью намеченной нами программы. Наконец, в-третьих, финансирование малого и среднего предпринимательства, которое сыграет роль катализатора. Мы также остаемся привержены обязательствам в области распределения электроэнергии. С этой целью предусмотрена программа инвестирования совершенствования электросети. Если Ваше правительство примет положительное решение, то эти программы могут быть реализованы.

Господин Президент, Вы также отметили Южный газовый коридор. Поздравляю Вас с завершением основных стадий данного проекта. Азиатский банк развития продолжит оказание финансовой помощи с целью полного завершения данного проекта в текущем году.

Выступивший затем генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии банка Вернер Липах сказал: Благодарю, господин Президент. Очень рад находиться здесь. С Вашего позволения напомню, что мы встречались с Вами в 2018 году. В то время Вы предложили нам применить высокие технологии орошения на сельскохозяйственных угодьях. Вы отметили вклад Азиатского банка развития в работу, проводимую в Нахчыванской Автономной Республике. На основе этого мы приступили к подготовке проекта развития оросительных систем в Нахчыване. В январе нынешнего года был выделен грант в объеме 1,2 миллиона долларов с целью технического обоснования оросительных систем. В мае мы представили данный документ Государственной комиссии по водным ресурсам, созданной Вашим распоряжением в апреле 2020 года, для получения заключения. Этот проект предусматривает применение геомембранных технологий на водоканалах, использование геоинформационной системы при выборе направления канала, создание контрольных установок и базы данных, в том числе использование системы SKADA. Кроме того, посредством управления извне и спутникового наблюдения будет проведено испытание продуктивности воды и работы системы. Вся эта работа направлена на снижение засоления и повышение урожайности в сельском хозяйстве.

Вернер Липах рассказал о мерах, осуществляемых в области расширения сотрудничества с нашей страной в системе профессионального образования. Он отметил, что предложенная в феврале нынешнего года программа, связанная с развитием профессионального образования, направлена на отрасли промышленности, отобранные в плане адаптации к Четвертой промышленной революции, и формирование профессиональных навыков. Это также совпадает с идеей создания в Баку на основе достигнутой в Давосе договоренности регионального центра Четвертой промышленной революции. Затем он коснулся проекта регулирования финансовых вопросов для малых и средних предприятий и сказал, что правительство может подготовить портфель финансирования на первоначальном этапе для стимулирования малых компаний, усовершенствования их доступа к финансам. Вернер Липах подчеркнул возможность отчисления правительству денежных средств на эти цели и формирования данного кредитного портфеля в местной валюте, то есть в манатах.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Все поднятые здесь вопросы имеют большое значение, и я прокомментирую некоторые из них. Рад, что мы успешно продвигаемся по вопросам, связанным с профессиональным образованием. Для нас это - один из приоритетных вопросов. Мы уже наладили контакты с некоторыми странами и реализовали несколько проектов. Возводя в Азербайджане здания, закупая оборудование, мы инвестировали всю инфраструктуру, а они привезли свои технологии. Поэтому особенно сейчас, когда у нас происходит активное промышленное развитие, подготовка хороших специалистов имеет большое значение. Могу привести вам один из показателей нынешнего года. Несмотря на очень небольшой рост валового внутреннего продукта за первые четыре месяца – 0,2 процента, за эти же четыре месяца рост в ненефтяной промышленности у нас превысил 16 процентов. Это показывает, что наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты. Поэтому уверен, что стремительный рост неэнергетического сектора будет продолжаться, а для этого нам понадобятся хорошие специалисты, способные вести данный бизнес. Поэтому я активно поддерживаю то, что мы занимаемся профессиональным образованием. Кроме того, очень полезна ваша помощь частному сектору посредством оказания поддержки малым и средним предприятиям в местной валюте. Как вам известно, наша стратегия заимствований очень консервативна, и это позволит нам брать в долг в собственной национальной валюте.

Что касается вопросов, связанных с орошением, я признателен за ваш ответ на мое обращение. Как мне сообщили, проект орошения в Нахчыване уже очень близок к согласованию. Мне сказали, что общая сумма кредита составит примерно 100 миллионов долларов США. Считаю, что это принесет большую пользу развитию сельского хозяйства в Нахчыване. Посредством государственной инвестиционной программы мы ежегодно вкладываем инвестиции в развитие Нахчывана в области ирригации. Однако, конечно, дополнительные средства плюс опыт ваших специалистов будут очень полезны. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы вы рассмотрели наши планы, связанные с орошением, на территории всей страны. В настоящее время мы оцениваем ситуацию и видим, что столкнулись с огромными потерями воды. В некоторых случаях из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективной системы управления водой мы теряем 40-50 процентов воды. Поэтому была создана специальная правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра, в которой представлены разные министры и в которую войдут другие представители. Они оценят весь наш водный потенциал и определят приоритеты: какую работу необходимо проделать и какие инвестиции вложить. Поэтому хочу попросить вас рассмотреть данный проект. Надеюсь, что через несколько месяцев у нас будут первые результаты работы данной комиссии. Мы можем приступить к определению мер, результатом которых станет принятие государственной программы по развитию орошения и обеспечению его большей эффективности. Поэтому мы будем рады работать с вами над этим вопросом с точки зрения технической и финансовой поддержки.

Еще один вопрос, который мне сегодня хотелось бы затронуть, - вы уже отметили его, - связан с энергетической эффективностью. В настоящее время мы проводим эту работу в двух компаниях – "Азерэнержи" и "Азеришыг". Благодаря определенным инвестициям, вложенным в нынешнем и прошлом году, "Азерэнержи" смог увеличить производительность действующих электростанций как минимум на 600 мегаватт, и этот процесс продолжается. Полностью восстановлена наша крупнейшая на Кавказе Мингячевирская электростанция, она откроется после восстановительных работ, возможно, в течение одного-двух месяцев. Кроме того, в настоящее время мы активно работаем над возобновляемыми источниками энергии. В январе нынешнего года уже были подписаны два предварительных договора с двумя функционирующими в этой области крупными компаниями. Общий объем производства энергии составит 400 мегаватт. Инвестиции полностью поступят из-за рубежа, будут две электростанции - солнечная и ветряная. Учитывая, что у нас достаточно солнечных и ветряных источников, мы имеем планы по развитию данного сектора. Поэтому прошу вас рассмотреть и этот вариант.

Как вы верно отметили, сегодня наши отношения с Давосским всемирным экономическим форумом вступили в новый этап. В январе мы с господином Бёрге Бренде подписали в Давосе документ о создании в Азербайджане регионального хаба Четвертой промышленной революции. Считаю, что это – один из примеров высокой оценки наших усилий в промышленном развитии. Мы готовы взаимодействовать с вами в области развития мощной платформы не только для Азербайджана, но и для региона, с тем чтобы можно было использовать нашу действующую инфраструктуру, связи и географическое положение Азербайджана с целью создания больших возможностей.

Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, заключается в том, что мы уже работали вместе по проекту железной дороги. Однако в настоящее время мы находимся в процессе восстановления нашей железной дороги в направлении Север-Юг. Азербайджан уже вложил крупные инвестиции в данный коридор, который имеет огромный потенциал. Мы уже принимаем грузы, которые поступают с севера - из России - и перевозятся через территорию Азербайджана в западном и южном направлениях. Однако начиная от границы с Ираном и до границы с Россией качество нашей железной дороги не очень хорошее. Поэтому для увеличения скорости поездов мы уже инвестировали некоторые средства и планируем осуществить это, так как может случиться так, что нашей действующей инфраструктуры будет недостаточно, чтобы справиться со всеми грузами. Сегодня на нашей границе с Россией уже наблюдаются пробки, так как рост экспортных товаров из Азербайджана и Ирана уже не позволяет перевозить их грузовыми автомобилями. Поэтому нам необходима современная железнодорожная система, которая станет частью коридора Север-Юг. Хотел бы попросить вас рассмотреть и этот проект. В ходе дальнейших контактов вам, возможно, будет предоставлена более подробная информация о проделанной работе и наших планах.

Масацугу Асакава: Большое спасибо, господин Президент. Очень рад, что мы одинакового мнения о том, в какой форме Азиатский банк развития может внести вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством проектов орошения, профессионального образования, финансирования малого и среднего предпринимательства. Господин Президент, Вы также отметили возобновляемую энергию. Нам хотелось бы внести большой вклад и в эту сферу. Вы также говорили о восстановлении железнодорожной системы. Мы подумаем о том, какой вклад может внести Азиатский банк развития, и в короткий срок ответим Вам.

Вернер Липах: Словом, опираясь на предыдущий опыт, мы можем начать новую работу. Думаю, что наши коллеги были бы очень рады работать с Вами для реализации данной повестки дня. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

Масацугу Асакава: Мы весьма признательны за очень полезные обсуждения, связанные с ситуацией в Азербайджане. Как только будут устранены запреты, мы, как можно скорее и если у Вас будет время, хотим совершить визит в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, господин президент. Благодарю за возможность провести с вами обсуждения по этим важным вопросам. Господин президент и участники, уверен, что сразу по завершении пандемии нам выпадет честь принимать вас в Азербайджане. Я приглашаю вас, призываю также к решению данных вопросов. Наши команды продолжат работать над обсужденными сегодня вопросами. Большое спасибо.

Масацугу Асакава: Спасибо.