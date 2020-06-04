Президент Ильхам Алиев: Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию и в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия

БАКУ /Trend/ - Вся общественность Азербайджана увидела, что Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию, что в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия, и в основе всех выдвинутых против нас обвинений лежит азербайджанофобия.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Как вам известно, недавно в надуманной «Нагорно-карабахской республике» были проведены так называемые президентские выборы. Якобы избран фиктивный президент. Сегодня власть в Нагорном Карабахе захватил режим хунты, являющейся отбросами прежнего режима. Нынешнее руководство Армении раскрыло и представило общественности все факты о негативных деяниях прежнего режима Армении. Их генералы – воры, их в кавычках герои - преступники, их руководители – взяточники. Сколько представителей прежнего режима арестовано, сколько объявлено в розыск. Что это означает? Это означает, что до 2018 года на протяжении 20 лет Арменией руководили преступники. Один из них в настоящее время в тюрьме, другой – пока на свободе. Хотя и ему запрещено покидать страну. То есть, независимости страны не исполнилось и 30 лет, при этом 20 лет страна была отдана на откуп преступникам. Конечно, преступная группа породила преступный режим, который притеснял все национальные меньшинства. Там нет ни одного национального меньшинства. На древних азербайджанских землях ни осталось ни одного азербайджанца. Наши исторические памятники, мечети разрушены. Историческое наследие азербайджанцев стерто. Там нет представителей не только азербайджанцев, но и любой другой нации. Посмотрите, в большинстве стран мира проживают различные народы. В этом смысле Азербайджан является примером", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, весь мир признает, что господствующие в Азербайджане межнациональные отношения, межрелигиозный диалог являются примером для всей планеты.

"В Армении же армяне составляют 99,9 процента населения. Этот преступный криминальный режим различными путями изгнал всех людей другой национальности. Сейчас режим хунты правит и в Нагорном Карабахе. Конечно, фальшивые выборы, проведенные режимом хунты, – это своего рода шоу, клоунада. Все ведущие страны осудили и не признали эти «выборы». Посмотрите, причем приняли заявления. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия заявили, что не признают выборов. Европейский Союз заявил, что не признает выборов. Европейский парламент, а также Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, другие организации, все ведущие международные организации осудили эти выборы. Все, кроме Совета Европы. Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы – запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать «пятую колонну», предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь! Именно это я имел в виду, когда говорил, что документы, принятые Советом Европы в связи с Азербайджаном, для меня не более чем клочок бумаги", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что вся общественность Азербайджана увидела, что Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию, что в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия, и в основе всех выдвинутых против нас обвинений лежит азербайджанофобия.

"Мы с лихвой возвращаем им все эти обвинения. Пусть выступят с заявлением о том, что сегодня происходит в некоторых странах мира. Полицейское насилие, применение силы против демонстрантов, их убийство, выкалывание глаз, массовые аресты, избиение, аресты журналистов - где все это происходит? В западных странах. Пусть откроют глаза, посмотрят и постыдятся, что молчат. Почему? Потому что боятся сильных государств. Они считают, что этот вопрос не имеет отношения к защите прав человека. Поэтому лицемерная сущность этой структуры – ни для кого не секрет, и нас нисколько не интересует, признали они эти фиктивные выборы или нет. Главное, что влиятельные и заслуживающие уважения организации мира не признали и осудили проведенные в Нагорном Карабахе фиктивные выборы. Поэтому, конечно, позиция этих международных организаций и многих стран укрепляет нашу позицию. С политической и правовой точек зрения наша позиция безупречна, а позиция Армении – ошибочна", - добавил Президент Ильхам Алиев.